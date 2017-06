Kommt er, kommt er nicht? Der Zweifel schwebte kurzzeitig über dem Auftritt des Weltstars Elton John, als er wegen eines bakteriellen Infekts auf der Intensivstation landete und kurzfristig sämtliche Auftritte im April und Mai absagen musste.



Doch die Luxemburger Fans konnten rasch aufatmen: Der Termin in der Coque fiel nicht aus. So standen Sir Elton und sein Piano, dem wir zeitlose Ohrwürmer wie „Benny and the Jets“, „Don't Let the Sun Go Down on Me“, „Blue Eyes“, „Candle in the Wind“ oder „Don't Go Breaking my Heart“ verdanken, zur größten Freude seiner generationsübergreifenden Fangemeinschaft am Dienstagabend – mit britischer Pünktlichkeit – um 20 Uhr auf der Bühne.



Klicken Sie sich durch die Fotos aus der Coque: