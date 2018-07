Avec «Tous / All migrants» c’est un cri du cœur qui a été collectivement proféré sur la scène du Théâtre national du Luxembourg

Éloge du partage

par Sonia Da Silva

En cédant ses planches à Actis, une troupe de comédiens-citoyens aux parcours migratoires distincts, le TNL a donné libre cours à la dimension militante de sa programmation. «Tous / All Migrants» est un projet théâtral soutenu par différents acteurs socio-culturels (Mateneen, Caritas, Inter-Actions, ArcelorMittal, TNL) et dont la singularité principale est d’être interprété par 25 acteurs-citoyens d’une quinzaine de nationalités différentes – pour la plupart des comédiens amateurs ou en herbe.



Comme le dit le metteur en scène Fabrizio Leva à la fin de la représentation, par des mots à valeur de justification, «le spectacle n’est pas une finalité en soi». Entendez par là qu'il ne faut pas s'attendre à une prestation théâtrale selon les canons professionnels du genre. Le «spectacle» proposé se définit avant tout comme une aventure humaine et sociale, certains des intervenants prenant la parole en public pour la première fois.



Cette aventure aura permis à des migrants et à des autochtones de se rencontrer, d’apprendre à se connaître et, enfin, de fraterniser, la troupe qui se présente à vous évolue en bloc, telle une cellule familiale soudée que rien ni personne ne semble pouvoir ébranler.



Ebranler les consciences et susciter l'engagement



Objectif de l'expérience: «déstabiliser ce qui est établi». Ce qui importe donc, c’est l’acte citoyen consistant à porter sur scène une problématique qui quotidiennement nous hante, une «crise» d'autant plus insoutenable que la communauté internationale semble impuissante à la résorber, et que surgit un risque de banalisation d'une situation qui pourrait perdurer. C’est précisément le danger d'une telle banalisation que les 25 comédiens cherchent à contrer.

Toutefois, pour ébranler les consciences et susciter l'engagement, il ne suffit pas d'actionner le levier sentimental. Certes il y a de la réflexion, de l'humour parfois dans «Tous / All migrants », dont certains ingrédients ne seront pas boudés par les spectateurs. Le sketch sur l’émission télévisée «The Migrant» est bien amené, et l’épilogue du personnage luxembourgeois rappelant qu’aux XIXe et XXe siècles la population du Grand-Duché a dû elle-même émigrer pour raisons économiques nous rappelle qu’au nord bien portant de l’Europe la roue finit toujours par tourner. Cependant, force est de reconnaître que le spectacle est quelque peu hybride (collage de textes «d’auteur» ampoulés qui contrastent avec les récits de vie, plus authentiques) et qu’il pèche surtout par son caractère excessivement œcuménique. A force de bons sentiments, on manque la problématique migratoire dans son infinie complexité alors que c’est précisément l’effet qu’Actis cherchait à obtenir: «créer un espace de débat et de réflexion».



Reste l’émotion, celle d’une communauté théâtrale née d’un projet qui sans doute gagnerait à être affiné et à tourner de manière plus régionale, pour mieux donner à entendre une tragédie collective à laquelle nul d'entre nous ne peut demeurer sourd.