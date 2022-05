Elektrisierende Beats, dröhnender Bass und Lichterflackern

Das Opening des LOA-Festivals sorgte für atemberaubende Momente.

Ein Wochenende wie dieses hat Belval lange nicht gesehen!

Nora SCHLOESSER Das Opening des LOA-Festivals sorgte für atemberaubende Momente.

So bunt und laut war Esch-Belval noch nie! Am Wochenende erweckte das „Luxemburg Open Air Festival“ (LOA) Belval zum Beben und verwandelte die Place de l'Académie in eine riesige Elektro-Party. Beim Opening der dritten Auflage des Festivals legten sowohl nationale als auch internationale DJanes und DJs auf und brachten mit ihren elektrisierenden Beats das Publikum über mehrere Stunden zum Tanzen.

Während die einen sich in der „Chill Out Area“ noch vom Vortag erholen, tummeln sich am Samstag (dem zweiten Tag des LOA-Festivals) die anderen bereits vor der Main Stage des Festivals und kommen in den Genuss der Musik von Luxemburger Künstlerinnen und Künstler wie Amii Watson, Jimmi Harvey und Flex Diamond. Sieht die Place de l'Académie am frühen Nachmittag noch etwas leer aus, dauert es auch nicht mehr lange, bis sich das Festivalgelände nach und nach in ein Menschenmeer verwandelt.

7 Das Opening des diesjährigen LOA-Festivals Foto: Marc Wilwert

Das Opening des diesjährigen LOA-Festivals Foto: Marc Wilwert

Urbanität und Industrialität treffen auf Elektro Sounds

Spätestens die DJane MATTN heizte das Publikum dann so richtig ein und bewegte auch die Letzten in den Reihen zum Springen, Tanzen und Mitgröhlen. Das große Finale legte schließlich Blasterjaxx hin und hielt die Besucherinnen und Besucher mit jeder Menge schnellen Beats in Atem.

9 Foto: Marc Wilwert

Foto: Marc Wilwert





Djane Amii Watson: Erfolg an den Plattentellern Die Luxemburgerin Amii Watson will mit ihrer ersten Single „Higher“ Hoffnung auf die Zeit nach der Pandemie machen.

Die Place de l'Académie auf dem Belval erweist sich dabei als eine hervorragende Location für größere Musikevents wie das LOA-Festival. Die um das Gelände stehenden Hochöfen und Hochhäuser verleihen dem Elektro-Festival nicht nur einen urbanen und industriellen Touch, sondern wirken im Feuer- und Lichterflackern noch beeindruckender als sonst. Und wenn die DJanes und DJs Konfetti regnen lassen, lohnt sich ein Blick auf diese wunderbare Kulisse auf jeden Fall.

59 Bei so vielen atemberaubenden Momenten konnte sich unser Fotograf mit den Fotos nicht zurückhalten. Hier die schönsten Bilder vom zweiten Tag des LOA Festivals. Foto: Marc Wilwert

Bei so vielen atemberaubenden Momenten konnte sich unser Fotograf mit den Fotos nicht zurückhalten. Hier die schönsten Bilder vom zweiten Tag des LOA Festivals. Foto: Marc Wilwert 