Luxemburg führt Kunstpreis ein

Nora SCHLOESSER Im November wird während der Luxembourg Art Week erstmals ein nationaler Kunstpreis verliehen.

Während in der Literatur, in der Filmbranche und im Bereich Theater im Großherzogtum bereits nationale Preise vergeben werden - man denke beispielsweise an den Luxemburger Filmpreis, den Theaterpreis oder den Servais Preis -, existierte in der hiesigen Kunstdomäne bisher keine gleichwertige Auszeichnung. Das soll sich nun dieses Jahr ändern.

Im Rahmen der Luxembourg Art Week, die vom 11. bis zum 13. November stattfindet, wird am Tag der Vernissage, also am Freitag, dem 11. November, zum ersten Mal der Luxemburger Kunstpreis („Lëtzebuerger Konschtpräis“) verliehen.

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und ist Teil des „Kulturentwécklungsplang 2018-2028“. Die Jury besteht aus fünf Mitgliedern, die vom Kulturministerium ausgewählt wurden.

Künstlerinnen und Künstler, die in Luxemburg leben, beziehungsweise arbeiten, oder die luxemburgische Staatsbürgerschaft besitzen, können mit dem Preis ausgezeichnet werden.

