Es muss schon einen besonderen Grund geben, dass der Organisator eines Festivals von Weltformat die Pressekonferenz eines Teilnehmerlands besucht. Und das, was gestern im Kulturministerium stattfand, war ein spezieller Grund. Denn Luxemburg engagiert sich gleich für die nächsten drei Jahre bei den „Rencontres d'Arles“ – einem der größten und renommiertesten Fotofestivals der Welt. Los geht es bereits in sechs Wochen: „Flux Feelings“, heißt das Programm mit dem Luxemburg seine Fotografenlandschaft vom 3. Juli bis zum 24. September in die Vitrine stellen will.

Sam Stourdzé, seit 2014 Direktor der „Rencontres d'Arles“, zeigte sich darüber äußerst erfreut: „Mit Luxemburg haben wir einen starken Partner gewonnen“, sagt Strourdzé. Luxemburg habe eine Fotografenszene von höchster Qualität, die jedoch international eher unbekannt sei. „Arles kann Luxemburg die Plattform bieten, die seine Kulturszene verdient“, so der Direktor des Fotofestivals.



Im TGV habe ich mich mit Florence Reckinger ausführlich über Arles unterhalten und eigentlich war die Sache am Ende der Fahrt schon durch.

Doch wie ist die Zusammenarbeit mit Arles eigentlich zustande gekommen? „Während einer Fahrt mit TGV nach Paris“, so Staatssekretär Guy Arendt. „Im TGV habe ich mich mit Florence Reckinger ausführlich über Arles unterhalten und eigentlich war die Sache am Ende der Fahrt schon durch.“ Florence Reckinger gilt als Kopf hinter der Initiative. Die Mitarbeiterin der Banque de Luxembourg und Mitglied des Verwaltungsrates des Mudam ist gebürtig aus Arles und hatte schon länger die Idee einer Luxemburger Beteiligung – und dazu Kontakt zu Sam Stourdzé.

Eine breite Allianz aus Privatwirtschaft und Institutionen

Mit dem Kunsthistoriker Paul Di Filice, der seit Jahren das Fotofestival in Südfrankreich besichtigt, hat sie vor etwa zwei Jahren ihren „Partner in Crime“ gefunden, um das Projekt voranzutreiben. Die Idee: Luxemburg soll mit einem eigenen Pavillon beim Fotofestival vertreten sein. Denn Arles ist nicht nur ein Fest der Fotografie, sondern auch ein Begegnungsort, bei dem sich die global-vernetzte Kunstszene austauscht. „Was für die Architektur Venedig ist, ist Arles für die Fotografie“, so Paul Di Felice.



Staatssekretär Guy Arendt und Mäzenin Florence Reckinger.

Beiden schwebte eine „Public-private-Partnership“ vor – also eine Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und privaten Unternehmen. Und sie haben für ihr Vorhaben schnell Unterstützung gefunden: Vom Kultur-, Außen- und Wirtschaftsministerium über die Stadt Luxemburg, das CNA, die Œuvre Grande-Duchesse Charlotte, die ALAC bis hin zu Arendt & Medernach, PwC und der Banque de Luxembourg – um nur einige zu nennen – reicht die beeindruckende Allianz hinter dem Projekt. Ein Budget von 250 000 Euro konnte so kurzerhand aufgestellt werden. Davon stammen etwa 55 Prozent aus Privatinitiativen und 45 Prozent aus öffentlicher Hand. Wie genau sich die Summe verteilt, konnte auf Nachfrage hin niemand genau beantworten – lediglich, dass das Kulturministerium mit 35 000 Euro beteiligt sei.

Und natürlich hat Luxemburg die Organisatoren von Arles nicht nur die durch die Qualität seiner Fotografie überzeugt. Sondern vor allem auch durch sein finanzielles Angebot, wie Di Felice gesteht. Denn Luxemburg wurde nicht als Land zu den „Rencontres d'Arles“ eingeladen, sondern hat sich eingekauft. Vorbild sei dabei die Schweiz, die seit 2015 eine ähnliche Partnerschaft mit dem Festival eingeht und auch über ein eigenes Pavillon verfügt.



Luxemburger Schaulaufen in Arles



Der Luxemburger Pavillon wird dabei in der „Chapelle de la Charité“ eingerichtet werden. Das Fotografieprogramm besteht aus drei Teilen: Eine Panoramaschau mit einer Auswahl von 26 Luxemburger Fotografen; ein zweiter Teil gibt dem Fotografen Armand Quetsch eine eigene Plattform für seine Schau „Dystopian Circles / Fragments ... All Along“, die bereits im CNA gezeigt wurde. Und im dritten Teil, dem „Start-up Studio“, wird die Kunst des jungen Fotografen Daniel Wagener gezeigt.



Das CNA habe die Künstler ausgewählt, sagt Di Felice. „Einen öffentlichen Bewerbungsaufruf oder ähnliches habe es aus Zeitgründen nicht gegeben.“ Aber er könne sich das für das kommende Jahr durchaus vorstellen. Für Künstler Armand Quetsch ist die Teilnahme erwartungsgemäß eine große Sache: „Ich bin damals als Student nach Arles gereist und bin sehr glücklich darüber, jetzt als Künstler dabei sein zu dürfen.“



In der ersten Woche des Festivals wird Luxemburg sich gar von seiner besten Woche zeigen: Léa Linster wird in einem Hotel Luxemburger Spezialitäten kochen und Musiker Christophe Reitz wird ein Konzert an seiner Loopstation geben. Und natürlich wird es auch Luxemburger Bier, Crémant und Rieslingspaschtéit geben, so Florence Reckinger.



Es lohnt sich also, mit dem Staatsekretär TGV zu fahren, will man vom Pressesprecher des Kulturministeriums Max Theis wissen. "Es lohnt sich, mit dem Kulturministerium zu sprechen", so Theis.



