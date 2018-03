Der Bienenstock summt wieder vor Aufregung, und Horror ist ebenfalls in der neuen Kinowoche angesagt.

Eine sportliche Biene und eine exzentrische Nachbarin

Die neuen Filme in den Luxemburger Kinos.

The Strangers: Prey At Night

Horrorfilm, Thriller (USA 2018). Regie: Johannes Roberts. Mit Bailee Madison, Christina Hendricks, Martin Henderson, Emma Bellomy, Lewis Pullman. Drehbuch: Bryan Bertino. Kamera: Ryan Samul. Musik: Adrian Johnston. 85 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Eine vierköpfige Familie mit einer schwierigen Tochter versucht das verloren gegangene Gefühl von Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Urlaub wiederherzustellen. Die Voraussetzungen für entspannte Ferien und Versöhnung sind jedoch denkbar schlecht: Die Tochter soll bald aufs Internat abgeschoben werden und außerdem hat die Familie gerade ihr Haus verloren. Dementsprechend bleibt nur der Wohnwagenpark des Onkels als kostengünstige Urlaubsoption. Doch kaum erreichen sie das Grundstück ihres Verwandten, da finden sie nur noch die Leichen von Tante und Onkel vor.





Eva

Drame (F, B 2017). Réalisation: Benoît Jacquot. Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy, Richard Berry, Marc Barbé. 100 minutes. (Officiellement à partir de 12)

Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.

«Eva» est une adaptation du roman de James Hadley Chase, paru en 1946 dans la «Série Noire». Le roman a déjà été porté à l’écran en 1962 par Joseph Losey avec Jeanne Moreau comme actrice. La version actuelle d’«Eva» marque la sixième collaboration entre le cinéaste Benoît Jacquot et la comédienne Isabelle Huppert. Le tournage a eu lieu dans les premiers mois de 2017, entre Paris et la Haute-Savoie encore enneigée. «J’ai compris que c’était fort: un paysage dramatique, un lac entouré de hautes montagnes qui sont comme une prison pour les personnages, et puis l’hiver, la neige», explique le cinéaste.





Radiance

Drame romantique (J, F 2017). Réalisation: Naomi Kawase. Avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, Tatsuya Fuji, Kazuko Shirakawa. 101 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Masaya, un photographe au caractère affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la poursuit.

«Radiance», en original «Hikari», est né des séances d’audio-description réalisées pour «An», film précédent de Naomi Kawase. La cinéaste japonaise a eu la sensation de redécouvrir son œuvre durant ce processus: «J’étais fascinée et ma présence a permis aux audio-descripteurs de me questionner directement sur les intentions de mise en scène. En les entendant s’échanger, je me suis rendue compte que leur histoire était la transmission de leur passion pour le cinéma.» «Radiance» était présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2017.





Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele

Animation (D 2018). Regie: Alexs Stadermann. Mit Theresa Zertani, Jan Delay, Andrea Sawatzki, Uwe Ochsenknecht. 75 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Majas Bienenstock summt vor Aufregung, als ein Abgesandter der Kaiserin aus Summtropolis in ihrem Zuhause auf der Klatschmohnwiese auftaucht. Alle Bienen fragen sich, ob ihre Zeit endlich gekommen ist, um an dem bekannten Wettbewerb der Honigspiele teilzunehmen. Der Bote fordert stattdessen jedoch nur die Hälfte ihrer Honigvorräte ein.

Mit „Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele“ wird der Animationsfilm aus dem Jahr 2014 fortgesetzt. Genau wie sein Vorgänger basiert auch das Sequel auf den Charakteren des Buches von Waldemar Bonsels sowie den Zeichentrickserien und der Computeranimationsserie. Anders als noch im ersten Teil erhielt Biene Maja in der Fortsetzung mit Theresa Zertani eine neue Stimme. Die Sprecher von Willi – Jan Delay – und Flip – Cusch Jung – blieben hingegen die gleichen.





A Ciambra

Drame (I, USA, F, S, D, BR 2017). Réalisation: Jonas Carpignano. Avec Pio Amato, Koudous Seihon, Iolanda Amato, Damiano Amato. 118 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand frère Cosimo, il boit, fume et apprend l’art des petites arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo n’est plus en mesure de veiller sur la famille, Pio va devoir prendre sa place. Mais ce rôle trop lourd pour lui va vite le dépasser et le mettre face à un choix déchirant.

Les deux longs métrages de Jonas Carpignano, «Mediterranea» et «A Ciambra», se passent dans une ville du sud de l’Italie. Le premier était centré sur deux migrants africains et le second sur la famille Amato, qui appartient à la communauté rom. Martin Scorsese endosse le poste de producteur exécutif sur «A Ciambra». Après avoir vu «Mediterranea», Scorsese et la productrice qui travaille avec lui, Emma Tillinger Koskoff ont alors souhaité apporter leur soutien au nouveau long métrage «A Ciambra».





The Hurricane Heist

Drama, Actionfilm, Thriller (USA 2016). Regie: Rob Cohen. Mit Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson. 100 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Ein Team von 30 exzellenten Dieben, darunter auch Hacker und Ex-Söldner, wollen eine Münzprägestätte in einem kleinen Küstenort ausrauben. Ihr Ziel ist die Erbeutung von über 600 Millionen Dollar. Während des Angriffs auf die Einrichtung tobt ein Hurrikan der Stufe fünf und legt die Küstenstadt lahm. Nur Meteorologe Will und Casey, eine Agentin der bedrohten Prägeanstalt, sind noch vor Ort, versuchen den Raub zu verhindern, und nebenbei auch noch den Hurrikan zu überleben…

Regisseur Rob Cohen beweist mit „The Hurricane Heist“ erneut sein Händchen für Actionfilme. Erste Schritte in diesem Genre machte der Filmemacher mit den Blockbustern „Fast and Furious“ und „XXX“, mit Vin Diesel in den Hauptrollen. Neben seinem Gespür für echte Action, beweist er, dass auch Katastrophenfilme keinesfalls Neuland sind. Bereits 1996 führte er Regie bei „Daylight“, wo Sylvester Stallone versucht, Überlebende, die nach einer Explosion in einem Tunnel gefangen waren, zu retten.







Mme Mills, une voisine si parfaite

Comédie (F 2018). Réalisation: Sophie Marceau. Avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude, Bastien Ughetto. 88 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Hélène, éditrice de « romans à l’eau de rose », vit une existence solitaire, rythmée par le travail, trouvant refuge dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Elle se complaît dans un quotidien routinier, qui se trouvera bouleversé le jour où Mrs Mills, une vieille Américaine pour le moins excentrique, vient s’installer dans l’appartement d’en face. La frontière entre fiction et réalité n’a jamais été aussi ténue.

"Mme Mills, une voisine si parfaite» est la troisième réalisation de long métrage de Sophie Marceau. La réalisatrice explique pourquoi elle a attendu plus de dix ans avant de se lancer à nouveau dans la mise en scène: «Je suis du genre à m’octroyer de longues périodes de vide, mettre mon imaginaire à contribution en quelque sorte, pour me sortir du «rien faire» qui me rend dingue. Je brasse tout le temps des tas de projets, mais pour que je les mette sur pied il me faut un déclic.»