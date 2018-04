Samstag ist der „Record Store Day“ – da kommen bei den Redakteurinnen und Redakteuren des Luxemburger Wort Erinnerungen an die gute alte Schallplatte auf.

Kultur 10 8 Min.

Eine runde Sache

Wer denkt, dass sie in Zeiten von Spotify, Deezer und Apple Music geschützt werden müsste, ist nicht mehr auf dem letzten Stand: Denn die Schallplatte feiert – Hipster sei Dank – seit geraumer Zeit ihr Comeback. Kein Wunder, dass am heutigen Tag des Schallplattenladens da Erinnerungen wach werden ...

Ein einschneidendes Erlebnis

von Gilles Siebenaler



Das erste Mal vergisst man bekanntlich nie. Und so ist mir auch die allererste Platte, die ich mein Eigen nennen durfte, noch heute in sehr schöner Erinnerung. Diese Platte war keine Schallplatte, sondern eine CD. Es war 1990, ich acht Jahre alt und AC/DC hatten gerade „The Razors Edge“ auf den Markt gebracht. Mein Cousin hatte mir die CD schmackhaft gemacht. Und diese – noch heute kann ich jede Textzeile der zwölf Songs mitsingen, von „Thunderstruck“ bis „If You Dare“ – hat meinen musikalischen Geschmack geprägt, mich an ein Genre herangeführt, dem ich bis heute treu geblieben bin und – das wage ich nun hier stolz zu behaupten – auf ewig treu bleiben werde.



Besuche von Hard-Rock- und Heavy-Metal-Konzerten sind heute eines meiner großen Hobbys und im Kleiderschrank türmen sich die Bandshirts. Das allererste Shirt zierte natürlich das Cover der „Razors Edge“-Platte. Meine Eltern hatten es mir damals nach viel Flehen gekauft – auf dem Oktave-Mäertchten.





Kratzer aus dem musikalischen Gedächtnis

von Rol Arens



Es passiert während des Gitarrenriffs im Intro. Die elektronische Orgel hat eben das Songthema eingeführt, dann übernimmt der Gitarrist. Ein, zwei Akkorde und – zack! Die Nadel des Plattenspielers springt! Kratzer in der Rille! Wie er dahin gekommen ist – keine Ahnung. Aber er war nun mal da, das Album unwiederbringlich beschädigt. Noch heute kann ich „Mighty Quinn“ von der Manfred Mann’s Earth Band nicht hören ohne diesen Kratzer. Natürlich habe ich mir später die CD-Version von „Watch“ gekauft – Sie wissen schon, es ist das Cover mit dem Mann im gelben Anzug, der von einer Startbahn in den blauen Himmel abzuheben versucht -, ich habe das Album von iTunes auf mein Handy geladen und auf meine Spotify-Playlist gesetzt – nichts hilft. Sobald diese eine Stelle kommt, vom letzten Song auf der B-Seite des Albums von 1978 (die mit der Live-Version von„Davy’s On The Road Again“ beginnt), spielt mein musikalisches Gedächtnis automatisch diesen Kratzer ein.



Vermutlich erklärt sich mein Trauma dadurch, dass der Erwerb und der Besitz einer Vinyl-Platte seinerzeit nicht nur ein sinnliches Erlebnis, sondern geradezu ein Meilenstein im Leben eines Jugendlichen darstellte. Bei knappem Taschengeld musste man sich schon einen ausgeklügelten Finanzierungsplan zurechtlegen, mit dem die Investition in ein Musikalbum zu stemmen wäre. Nach erfolgtem Kauf wurde das Album dann gehütet wie ein Augapfel. Der Kratzer auf meinem „Watch“-Exemplar war für mich eine Katastrophe mit Weltuntergangsqualität. Er wird mich bis an mein Lebensende nicht mehr loslassen. Trotzdem: Ich weiß schon, was ich mir heute Abend auf dem Nachhauseweg im Auto anhören werde. In voller Lautstärke versteht sich. Mit oder ohne Schramme.





„Such a lonely little girl in a cold, cold world“

von Vesna Andonovic



Welch' Hochgefühl zum 16. Geburtstag die erste, eigene Stereoanlage geschenkt zu bekommen! Und sich, abgeschottet von der Welt unter dem vorwurfsvollen „Why?“-Poster, den Wind der Freiheit um die Nase wehen zu lassen – mit Falcos „Jeanny“: So oft gehört, dass die Rillen zu gefühlten Schützengräben wurden und ich den kompletten Text heute noch (!) auswendig mitträllern kann.

Was für den hormongeschüttelten Teenager das Glück in 45 Umdrehungen pro Minute war, entpuppte sich zudem als äußerst wirksame Zermürbungstaktik. Bis heute weiß ich aber nicht, ob die plötzliche Erhöhung des Taschengeldes der verzweifelte Versuch war, der musikalische Dauerschleife ein Ende zu bereiten. Gebracht hat sie damals schließlich nur den fliegenden Wechsel zu Jeanne Mas „En rouge et noir“ ...





Geistige Umnachtung

von Pol Schock



Die erste CD war „Bravo Hits: Best of 95“. Die erste Lieblingsplatte war „Bistro“ von Cool Feet. Und die erste Schallplatte: „Wish You Were Here“ von Pink Floyd. Sie gehörte ursprünglich meinem Vater, der keine Verwendung mehr dafür hatte. Er wollte sie wegwerfen. Das durfte ich nicht zulassen. Ich habe es nie bereut. Gleich das epische Intro von „Shine On You Crazy Diamond“ hat mich damals umgehauen (und tut es bis heute). So vertont man also das Weltall, dachte ich.



Erst viele Jahre später ist mir klar geworden, dass es bei diesem Song nicht um futuristische Weltraumklänge geht, sondern um ein tragisches Schicksal. In „Shine On You Crazy Diamond“ rufen vier Freunde nach einem Freund, den sie verloren haben. Syd Barrett, der durch einen Drogenunfall in einen Zustand der geistigen Umnachtung gefallen ist. Halb Hilferuf, halb Requiem – ich habe durch diesen Song verstanden, dass Musik immer mehr Bauch – als Kopfsache ist. „Emotions first.“







Au-delà des frontières

par Thierry Hick



En 1977 Renaud sort son deuxième album «Laisse béton». Découverte sur les ondes françaises, il me fallait cette fameuse galette. Seul problème: les disquaires d'Esch-sur-Alzette – à l'époque ce genre de magasin existait encore – n'avaient jamais entendu parler du chanteur.



Seule solution: trouver un chauffeur et filer de l'autre côté de la frontière à Villerupt. Le 33 T du loubard chantant n'attendait plus que moi. Presque, puisque mon frère aîné était aussi sur le coup. Aujourd'hui, je ne sais plus qui de nous deux a eu les honneurs de passer en premier la galette sur sa platine...





Schockmoment

von Daniel Conrad



Vielleicht keine Lieblingsplatte, aber eine, die mir in Erinnerung geblieben ist. Noch heute zieht mich mein Bruder damit auf: Ich – deutlich jünger – hatte eben schon im Kindergarten Schluss und er noch Schule. Und das sonst von ihm belagerte elterliche Wohnzimmer bzw. die Musiktruhe war endlich mein Reich zum Spielen und Musikhören.



Gut, ich gebe ja heute zu, dass die Playmobil-Männchen wirklich nichts auf der drehenden Frankie goes to Hollywood-Platte „Welcome to the Pleasuredome“ zu suchen hatten. Aber das war eben meine Mischung aus Musikgenuss und Experimentalreihe zur Zentrifugalkraft bzw. zur Frage, wie viele Männchen es braucht, um die Nadel auf der Platte zu verschieben.

Ob er mich deswegen irgendwann zu erschrecken suchte? Auch eine neue Platte sollte natürlich sofort in die Experimentierreihe aufgenommen werden. Doch dann drehte ich die Hülle auf die Hauptcoverseite. Eine riesige Seeschlange, gefährlich aufgebäumt, sprang mir entgegen. Ich hatte meinen ganz persönlichen „Heat of the Moment“- Moment, den Asia auf ihrem Debütalbum in meiner Hand so treffend besangen. Noch heute ist mir in Erinnerung, wie ich zusammengezuckt bin. Aber gleichsam ein Beweis mehr, wie eindrücklich Cover-Art damals sein konnte.





„J'accuse“

von Manon Kramp



Meine erste LP kaufte ich mit sweet sixteen in einem Second-Hand-Laden. Süß war an dem 1970er-Opus von Frank Zappa und den Mothers of Invention allerdings rein gar nichts: Weder der Titel „Burnt Weeny Sandwich“ (die Übersetzung fällt aus Gründen des Jugendschutzes aus), noch das abgefahrene Cover mit Maschinenteilen und Gliedmaßen von Schaufensterpuppen, das aus den Kassettenstapeln in meinem Zimmer wie ein Exot hervorragte.



Schräg waren auch die Texte und die mit ihren hektischen Rhythmen absolut nicht tanzbaren Lieder – so sehr sich ein Freund unter groteskem Arme- und Beineschlenkern auch abmühte. Ich mochte die Retroplatte und würde sie gerne mal wieder auflegen. Leider hat sich mein Cousin das Sammlerstück ausgeliehen: vor 35 Jahren. Also bitte mal zurückgeben!





Vom „Techno“ zur Musik

von Michel Thiel



Es soll Musikalben geben, die dem Hörer gänzlich neue Welten eröffnen. Eine Erfahrung, die ich persönlich mit „...I Care Because You Do“ von Aphex Twin machen durfte. Als exzentrischer Avantgardist mit klassischer Musikbildung bewies Richard D. James mir damals eindrucksvoll, dass elektronische Musik weder monoton noch einfach gestrickt sein muss und es von der Tiefe her durchaus mit dem gar nicht so entfernt verwandten Jazz aufnehmen kann.

Eine Einsicht, die heute als offensichtlich gelten dürfte, in den frühen 1990er Jahren aber ganz neue Perspektiven eröffnete. Entdecken konnte ich die Platte damals trotzdem erst im Ausland, da derartige „Nischenprodukte“ in Luxemburg höchstens auf Bestellung erhältlich waren.





Avec l'argent de la quête

par Anne Fourney



Je devais avoir 11 ou 12 ans et je vivais dans un petit village de Haute-Saône où subsistaient quelques commerces, dont «Chez Monique», qui vendait des radios, des petits appareils d'électroménager et des disques: quelques tubes du moment. Nous n'avions pas Internet à cette époque et le seul moyen de découvrir la musique était pour moi d'écouter la radio. Etant donné celles que l'on parvenait à capter sur notre petite colline, la découverte musicale était assez limitée.

Si je me justifie à ce point, c'est parce que je ne suis pas très fière de ce qui va suivre. Un dimanche matin alors que je partais à pied à la messe, ma mère m'avait donné de l'argent pour la quête. Or j'avais en tête de m'acheter le 45 T de… Stéphanie de Monaco, «Comme un ouragan». Comme je n'avais pas assez d'argent pour acheter seule mon premier disque, j'ai pris une partie de l'argent destiné à la quête pour acheter ce disque «Chez Monique», qui m'a offert un beau sourire sans connaître l'origine de mon forfait. Si au moins cela avait été pour acheter un chef-d'œuvre… Ce 45 T est toujours quelque part dans ma collection: intéressé, lecteur?







Here Comes the Sun

von Pierre Leyers



Als Kind begleitete mich „De Wëllefchen an de Fiisschen“ von Leon Moulin. Meine erste große Liebe aber war „Abbey Road“, das Kultalbum, das ich mir mit 13 vom Taschengeld gekauft habe. Meine Jugend begann mit den Beatles, und das mit einem Knall. Heute höre ich Klassik, McCartney und Lennon sind weit weg. „Abbey Road“ aber gibt es noch immer. Und zwar als Schatz in der wachsenden LP-Sammlung meines fünfzehnjährigen Sohnes.