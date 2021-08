Vor 50 Jahren starb die taffe Fotografin, ihre Bilder findet man auch in der Ausstellung "Family of Man" in Clerf.

Kultur 5 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Eine Pionierin der Pressefotografie

Margaret Bourke-White, die Lady mit der Kamera

Cornelia Ganitta Vor 50 Jahren starb die taffe Fotografin, ihre Bilder findet man auch in der Ausstellung "Family of Man" in Clerf.

Sie möchten weiterlesen? Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie jetzt den Artikel „Margaret Bourke-White, die Lady mit der Kamera“. Als Abonnent haben Sie unbegrenzten Zugang zu allen Wort+ Artikeln. Sie haben noch kein Abonnement? Wählen Sie jetzt Ihren Zugang und lesen Sie den Artikel „Margaret Bourke-White, die Lady mit der Kamera“. Bereits Abonnent? Hier einloggen. Digital Monatsabo Alle Wort+ Artikel auf wort.lu

Jeden Tag (Mo-Sa) Wort E-Paper und Digital Paper

Apps für Smartphone und Tablet (iOS und Android) 5 EUR / Woche Zum Angebot Bereits Abonnent? Hier einloggen.