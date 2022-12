Bei dem kommenden Neujahrskonzert im Escher Theater dreht sich alles um Bossa Nova, Salsa, Tango und Samba. Dirigent ist Gast Waltzing.

Carnet Culturel

Eine musikalische Reise durch Südamerika

(C./nos) - Batá-Trommeln und Mundharmonika: Die Ausgabe 2023 des Neujahrskonzerts im Escher Theater führt nach Südamerika. Am Sonntag, dem 1. Januar, um 17 Uhr leitet Gast Waltzing das Kammerorchester Estro Armonico mit zahlreichen luxemburgischen und internationalen Künstlern als Gästen. Auf der Bühne stehen unter anderem Pablo Fagundes und Jérôme Goldschmidt.

In diesem Rahmen werden musikalische Stilrichtungen wie Bossa Nova, Salsa, Tango und Samba vorgestellt. Der Choro steht ebenfalls auf dem Programm. Dieser entstand im 19. Jahrhundert und bildet seit jeher die Grundlagen der musikalischen Identität Brasiliens.

Grammy für Angélique Kidjo mit dem OPL Die afrikanische Sängerin Angélique Kidjo hat für ihre Aufnahme mit dem Orchestre philharmonique de Luxembourg unter Gast Waltzing einen Grammy erhalten.

Gast Waltzing ist Trompeter, Komponist und Bandleader. Er ist Gründer mehrerer Jazzgruppen wie Largo und dem Orchestre National de Jazz. Nach seiner Ausbildung an den Konservatorien in Luxemburg, Brüssel und Paris wurde er 1982 am Konservatorium in Luxemburg Professor für Trompete. 1986 gründete und leitete er die Jazzabteilung des Konservatoriums.

Unter der Leitung von Waltzing erhielt die afrikanische Sängerin Angélique Kidjo für ihre Aufnahme mit dem Orchestre Philharmonique de Luxembourg (OPL) einen Grammy.

Pablo Fagundes gilt als einer der großen brasilianischen Mundharmonikaspieler der neuen Generation. Er bewegt sich zwischen Choro und Maracatu und nimmt auch Anleihen bei Baião, Coco, Blues, Ciranda, Bossa Nova und Jazz.

Der luxemburgische Perkussionist Jérôme Goldschmidt spielte in Bands wie dem Tito Puente Orchestra, der Mongo Santamaria Band, dem Chico O’Farrill Orchestra, Oscar Hernandez, Johnny Almendra y Los Jovenes del Barrio, dem Ray Vega Sextett oder auch mit dem Ray Santos Orchestra.

Weitere Informationen und Karten gibt es unter www.theatre.esch.lu.

