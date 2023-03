Michel Krier zeigt am Samstag um 11 Uhr seine Kunst an der Kathedralorgel.

Eine halbe Stunde Atempause voller Klänge

Michel Krier zeigt am Samstag um 11 Uhr seine Kunst an der Kathedralorgel.

Orgelmusik? Sie wirkt vorurteilsbeladen verstaubt. Durch ihre Geschichte ist sie eine Kunst, die eng mit der Liturgie verbunden ist und so auch für Traditionsbewusstsein und den Erhalt historischen Musikmaterials steht. Dass junge Talente heute den Weg an das Instrument gehen, neue Nuancen mit frischem Geist entdecken und dem historischen Material zeitgenössische Facetten abringen, lässt dann manchen verwundern.

Dabei zeigt sich: Luxemburgs junge Organistinnen und Organisten müssen sich ganz und gar nicht verstecken. Unter anderem bekommen sie bei der quasi wöchentlichen „Audition d’Orgue“ Gelegenheit dazu, ihren Weg vorzustellen. Es sind für die Zuhörerinnen und Zuhörer halbstündige Atempausen, organisiert von den Amis de l'Orgue Luxembourg, die im nächsten Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern.

Am Samstag, dem 11. März, ist eben ein Luxemburger an der Reihe, für diese Atempause zu sorgen. An der Orgel der Kathedrale spielt Michel Krier Werke von Dietrich Buxtehude, François Couperin und Johann Sebastian Bach. Krier, geboren 1999, studiert nach ersten Schritten im hauptstädtischen Konservatorium (unter anderem bei Alain Wirth) aktuell Kirchenmusik an der Musikhochschule (Orgelklasse von Tomasz Nowak). Er besuchte Meisterkurse für Orgelinterpretation und -improvisation bei Karl Ludwig Kreutz, Lorenzo Ghielmi, Thierry Escaich und Maurice Clement und erweiterte vor seinem Studium bereits seinen Erfahrungsschatz in den Bereichen Gesang, Musiktheorie und Klavierbegleitung.

Schon am 1. April ist dann das nächste Luxemburger Talent an der Orgel in der Reihe zu Gast: Joé Lahos. Er steuert sogar ein eigenes Werk bei.

