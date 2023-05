Wie die Historien-Serie „Transatlantic“ mit Leichtigkeit an ein schwieriges Thema herangeht. Die deutsche Produktion im Check.

Eine gelungene Gratwanderung zwischen Drama und Bohème

Marcel KIEFFER Wie die Historien-Serie „Transatlantic“ mit Leichtigkeit an ein schwieriges Thema herangeht. Die deutsche Produktion im Check.

Man musste schon auf die alles andere als gewöhnliche, aber dafür umso mehr lobenswerte Idee kommen, die Leistungen und das Andenken all jener filmisch zu würdigen, die sich ab 1940, nach dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Frankreich und seine anderen Nachbarn, für die Flucht vor allem vieler jüdischer Künstler und Intellektueller von dem für sie lebensbedrohlich gewordenen europäischen Kontinent nach den USA einsetzten.

So sind es viele reale Geschichten und Lebensspuren, die sich in dieser ebenso einzigartigen wie bemerkenswerten Serie zu einem fesselnden historischen Handlungsstrang verdichten. Die deutsche Produktion „Transatlantic“ vereint historische Authentizität und fiktionale Freiheit zu einem alles in allem berührenden und unterhaltsamen, handwerklich soliden filmischen Zeitdokument. Eine wohltuende Abwechslung im immer beliebigeren Produktionsschwall der kommerziellen Streaming-Welt.

Künstler und Intellektuelle auf der Flucht vor den Nazis

Konkret geht es in dieser von Anna Winger und Daniel Hendler geschriebenen und auf dem Roman „The Flight Portfolio“ von Julie Orringer basierenden Produktion darum, jene heimlichen Helden nicht der Vergessenheit zu überlassen, die sich in den Jahren 1940 und 1941 von Marseille aus für die Rettung von mehr als 2.000 Menschen auf ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten einsetzten.

Die deutsche Produktion „Transatlantic“ vereint historische Authentizität und fiktionale Freiheit.

Speerspitze ihrer 1940 in New York auf Initiative unter anderem der österreichischen Emigranten Karl Frank und Joseph Buttinger, mit Unterstützung von Thomas und Erika Mann, gegründeten Organisation, dem „American Emergency Rescue Committee“, waren der amerikanische Journalist Varyan Fry (ihm ist heute eine Straße am Berliner Potsdamer Platz gewidmet) sowie die ebenfalls aus den USA stammende Erbin Mary Jayne Gold.

Die in Berlin lebende amerikanische Schriftstellerin Anna Winger hatte die Idee zu dieser Serie, die ihren Ursprung auch den Erinnerungen ihres Vaters, des US-Anthropologen Robert A. LeVine, verdankt, der den deutschstämmigen Sozialwissenschaftler Albert Hirschmann und die österreichische Widerstandskämpferin Lisa Fittko (zwei ebenfalls im Umfeld des „American Emergeny Rescue Committe“ aktive Figuren von „Transantlantic“) persönlich kannte.

Historische Komplexität und Authentizität

So ist es die historische Authentizität der Handlung und Figuren, gepaart mit einer der Ernsthaftigkeit des Themas eigentlich widersprechenden unkonventionellen Leichtigkeit in der dramaturgischen Herangehensweise, die dieser Produktion ihren speziellen Reiz und ihre filmische Originalität verleiht.

Im Bemühen, sich von thematisch ähnlich gelagerten, atmosphärisch schwermütigeren Filmen wie „Casablanca“ oder „Schindlers Liste“ zu differenzieren, wählten die Macher von „Transantlantic“ die nicht risikolose Gratwanderung zwischen Tragödie und Unterhaltung, zwischen Drama und Bohème. Die sehr inspirierte Inszenierung des weiblichen Regie-Trios Stéphanie Chuat, Véronique Reymond und Mia Meyer sowie ein gelungenes Szenen- und Kostümbild tragen des Weiteren zum Gelingen dieser Serie bei.

Die bekannten, teilweise tragischen Schicksale jener großen jüdischen Intellektuellenfiguren, die zwischen 1940 und 1941 in und nahe Marseille in der Obhut des „American Emergency Rescue Committee“ waren und auf ein US-Visum warteten beziehungsweise via die Pyrenäen über die spanische Grenze geführt werden sollten – von Walter Benjamin, über Max Ernst und Hannah Arendt bis Walther Mehring und Marc Chagall –, sind in dieser Serie ebenso präsent und nahe gehend wie die historische Komplexität einer politischen Gesamtsituation, in der die verächtliche Rolle der französischen Vichy-Autoritäten beziehungsweise die dubiose Doppelmoral der offiziellen US-Diplomatie, verkörpert durch den berechnenden Konsul Graham Patterson (Corey Stoll), voll und ganz zum Ausdruck kommen.

Eine wohltuende Abwechslung im immer beliebigeren Produktionsschwall der kommerziellen Streaming-Welt.

Den atmosphärischen Kontrapunkt dazu bieten die eine gewisse Leichtlebigkeit verkörpernden, amourösen Abenteuern nicht abgeneigten Hauptcharaktere von Varian Fry (Cory Michael Smith) und Mary Jayne Gold (Gillian Jacobs), ebenso wie unerwartete humoristische Einlagen, diverse überdrehte Allüren und Posen – so taucht auch die extrovertierte Peggy Guggenheim (Jodhi May) fast schon zwangsläufig in der Handlung auf – sowie spontane Tanz- und Gesangseinlagen.

Trotz aller künstlerischen Freiheiten, die sich die Macher von „Transatlantic“ so herausnehmen, bleibt die Serie von ihrer Intensität, ihrer Eindringlichkeit und ihrem Unterhaltungswert her, ein gelungenes Experiment unkonventioneller Aufarbeitung eines schwierigen Themas.

„Transatlantic“ ist als siebenteilige Serie auf Netflix abrufbar.

