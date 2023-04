Am Samstag organisiert Luxemburgs größtes Konzerthaus Führungen durch das Gebäude und zeigt, wie Konzerte entstehen. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Kulturtipp

Einblicke hinter die Kulissen der Philharmonie

(C./nos) – Sie oder Ihre Kinder wollten schon immer mal wissen, wie ein Konzert auf die Bühne gebracht wird oder was alles im Backstage eines Konzerthauses passiert? Dann könnte die „Visit fir die Jonk“ in der Philharmonie in Kirchberg genau das Richtige für Sie sein.

Am Samstag, dem 15. April, organisiert die Philharmonie Familienführungen durch die Gemächer Luxemburgs größten Konzerthauses. Hierbei erhalten nicht nur Erwachsene, sondern vor allem auch die jüngeren Musikbegeisterten Einblicke hinter die Kulissen der Philharmonie.

Orte entdecken, zu denen man als Konzertbesucher eigentlich keinen Zugang hat. Spielerisch erleben, welchen Herausforderungen die Musikschaffenden sich bei den Vorbereitungen für einen Auftritt stellen müssen - das ermöglicht die Führung durch die Philharmonie am Wochenende. Und wer weiß, vielleicht bekommen Sie sogar die beeindruckende Orgel des Konzerthauses zu sehen.

Die „Visit fir die Jonk“ eignet sich für Familien und Kinder von sechs bis zwölf Jahre und wird in luxemburgischer Sprache organisiert. Die Führung durch die Philharmonie findet am Samstag, dem 15. April, um 16 Uhr statt. Treffpunkt ist am Künstlereingang. Karten (10 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder) gibt aus unter:

www.philharmonie.lu

