Eine Attacke neuen Filmschaffens kommt diese Woche ins Kino. Darunter auch Luxemburger Produktionen.

D'Woch am Kino

Ein wahres Filmbombardement

Mittwoch ist Kinowochenstart. Mit neun frischen Produktionen buhlen die Lichtspielhäuser um die Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der Passfälscher

Sein Talent setzt er ein, um den Nazis zu entkommen: „Dark“-Star Louis Hofmann spielt Cioma Schönhaus, einen jungen Juden, der sich vor der Deportation schützen muss. Die Luxemburger Koproduktion (Produktionsfirma Amour Fou um Bady Minck und Alexander Dumreicher-Ivanceanu) erhielt eine eigene Galapremiere bei der Berlinale 2022. Mit dabei sind unter anderem die Luxemburger Darsteller André Jung, Luc Feit und Marc Limpach.

The Woman King

Frauen sind nichts für Kriege? Von wegen! Der Film taucht in die Geschichte des Benin ein, dessen Wurzeln im Königreich Dahomey liegen. Und um das zu verteidigen, standen starke Frauen an vorderster Front.

Simone, le voyage du siècle

Sie hat ganz große Spuren in der Politik hinterlassen: Olivier Dahan zeichnet in seinem neuen Biopic den Lebensweg von Simone Veil.

Paws of Fury: The Legend of Hank

Im herrlich komischen animierten Martial-Arts-Abenteuer geben sich in der Originalversion die US-Stars als Sprecher die Ehre, darunter Samuel L. Jackson.

One Piece: Red

Die Manga-Reihe „One Piece“ ist in Japan nicht wegzudenken und hat auch viele europäische Fans. „Red“ ist eine weitere filmische Umsetzung der gezeichneten Abenteuer.

Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?

Der Film, der in Luxemburg von Bidibul Productions koproduziert wurde, ist eine Hommage sowohl an den berühmten kleinen Helden als auch an seine beiden Väter Sempé und Goscinny.

L’Origine du mal

In dem neuen Thriller inspiriert sich Sébastien Marnier an den Erinnerungen seiner Mutter, die in einer Luxusvilla auf einen ungewöhnlichen Personenkreis trifft.

L’Innocent Jack Mimoun et les secrets de Val Verde

Die französische Komödie nimmt klassische Abenteuerfilme ordentlich aufs Korn.

Halloween Ends

David Gordon Green beendet seine Halloween-Trilogie, die an Carpenters Kultklassikerreihe anknüpft.

