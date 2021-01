Ein spannendes museales Jahr 2021

Das neue Ausstellungsjahr in Luxemburg kündigt so manches in Sachen Kunst an: Die Museen holen aufregende Werke von William Kentridge, Robert Brandy und auch einiges aus der Pariser Belle Époque hervor.

2020 war ein schwieriges Jahr für die Museen mit viel weniger Besucher als in den Vorjahren und ohne Highlights wie etwa die sehr beliebte „Nuit des Musées“. Hoffentlich wird 2021 etwas besser. Wir blicken zurück auf laufende Ausstellungen, die seit vergangenem Montag wieder zugänglich sind, und voraus auf das, was vor allem im ersten Halbjahr anstehen wird. Die Museen werden aufregende Werke von William Kentridge, Robert Brandy und auch einiges aus der Pariser Belle Époque hervorholen. Mudam: Die Hauskollektion, dann William Kentridge