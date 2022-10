Die dritte Ausgabe der „MusicDays Vianden“ verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit vier Konzerten und einer Produktion für Kinder und Familien.

Vom 4. bis 6. November in Vianden

Ein Schloss und eine Kirche werden zur Bühne

(C./thi) Die Kammerata Luxembourg präsentiert mit den „MusicDays Vianden“ ein abwechslungsreiches Programm mit vier Konzerten und einer Produktion für Kinder und Familien. Das Schloss und die Trinitarierkirche in Vianden werden zur Bühne - unter anderem für Bach, Mozart und Pärt, aber auch für Weltmusik und ein Erzählkonzert für Kinder.

Die „MusicDays Vianden“ werden im Andenken an den renommierten US-amerikanischen Komponisten George Crumb eröffnet. In seinen „Eleven Echoes of Autumn“ – komponiert in den experimentellen 1960er Jahren – schöpft er die besonderen Timbre-Möglichkeiten der Instrumente aus. Im 2. Konzert, das in der Trinitarierkirche stattfindet, erklingt, umrahmt von Mozarts Kirchensonaten KV 328 & 336 und CPE Bachs Orgelkonzert Wq. 35, Arvo Pärts „Fratres“. Hier veranschaulicht der estnische Komponist seinen Kompositionsstil Tintinnabuli, der von seinen „mystischen Erfahrungen mit Kirchengesängen“ geprägt ist.

Nomad The Group auf den Spuren von „Baba Yaga“. Foto: KL

In „Baba Yaga“ präsentiert Nomad The Group die slawische Märchengestalt im Klangmantel von balkanischer, lateinamerikanischer und Klezmer-Musik.

Es wird spannend

Für Kinder von fünf bis neun Jahren wird es im Erzählkonzert „Sila Zauriloku“ richtig spannend, wenn es heißt: „Kann Sila den Zauberwald retten?“ Zum Abschluss der Viandener Musiktage spielt der bekannte Pianist Joseph Moog, zusammen mit den Musikern der KL, das große Klavierquintett von César Franck.

Der Pianist Joseph Moog wurde nach Vianden eingeladen. Foto: KL

„Die Kammerata Luxembourg bietet mit den MusicDays Vianden ein breites Spektrum des Kammermusikrepertoires an einem kompakten Wochenende an. Die Aufführungsorte sind dafür perfekt: Die Akustik und Architektur des Schlosses und der Trinitarierkirche in Vianden erlauben eine Vielzahl an Möglichkeiten.“, so Marc Jacoby, Organisator des Festivals und Präsident des Ensembles.

Alle Infos und Reservierungen über Tel: 83 41 08 1, Mail: caisse@castle-vianden.lu und www.ticket-regional.de/musicdays-vianden und auf: www.kammerata.lu.

