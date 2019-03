Die Kommission für Kultur hörte sich am Donnerstagvormittag Suzanne Cotter, die Direktorin des Mudam, an, nachdem Anfang des Jahres ein anonymer Brief eines Angestellten des Museums auf eine schlechte Personalführung hingewiesen hatte.

Ein Schlichter für den Mudam

Eine externe Hilfe soll das Arbeitsklima im Museum für moderne Kunst wieder aufbessern.

(mt) - Anfang des Jahres hatte ein Angestellter des Mudam in einem anonymen Brief auf Missstände in der Personalführung des Museums hingewiesen. Um die Wogen zwischen Personal und Direktion zu glätten, ist mittlerweile eine externe Beratung eingesetzt worden.

Erste Vorschläge, wie das Arbeitsklima in der Museumsverwaltung verbessert werden könnte, sollen in der ersten Aprilwoche vorliegen, sagte die Vorsitzende der Kulturkommission im Parlament, Djuna Bernard (Déi Gréng), dem „Luxemburger Wort“ ...