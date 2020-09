Ein Platz, eine Geschichte: Signale für Europa in Schengen

Die Place des Étoiles in Schengen ist nicht bloß für Luxemburg von großer Bedeutung - in Zeiten der Corona-Krise besitzt sie Symbolkraft für ganz Europa.

Im Metall des Sterns zeichnen sich noch die Spuren ab; nur ihre kleinen Fußabdrücke sind geblieben, ihr weiteres Schicksal bisher ungeklärt: Heidi wurde entführt, wahrscheinlich für immer geraubt. Die Alphornbläser und Geißen müssen ohne sie auskommen.

Mit brachialer Gewalt muss die kleine Figur in Erinnerung an die berühmte Kinderromangestalt aus dem Skulptur-Bestandteil in Sternform, der in den drei Nationensäulen von François Valentiny am Schengener Place des Etoiles für die Schweiz eingesetzt ist, herausgebrochen worden sein ...