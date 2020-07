Ein Platz, eine Geschichte: Churchill in Bronze

In unserer Plätze-Serie der Blick auf die Place Winston Churchill.

In unserer Plätze-Serie der Blick auf die Place Winston Churchill.

Mit der Serie „Ein Platz, eine Geschichte“ wird die Kulturredaktion an jedem Montag während der Sommerzeit bekannte und weniger bekannte Plätze Luxemburgs aus einem kulturellen Blickwinkel beleuchten.

Ein fast menschenleerer Platz erinnert an einen der größten europäischen Staatslenker



Von Marc Thill

Ein bescheidener und ruhiger Platz, aber ein um so imposanter und turbulenter Mensch. Winston Churchill ist in Bronze erstarrt, blickt griesgrämig drein und senkt leicht den Kopf. Sein Monument auf dem nach ihm benannten Platz zwischen Avenue Grande-Duchesse Charlotte und Boulevard Joseph II zeigt ihn ganz anders, als die Luxemburger ihn in Erinnerung haben.

Ein strahlendes Gesicht, eine Zigarre im Mund, den Hut zum Winken in der Hand, so sieht man ihn auf den Schwarzweißfotos seines Besuchs im Juli 1946, etwas mehr als ein Jahr nach Kriegsende ...