Ein neues Bekenntnis zur Kultur nach Corona

Theaterbühnen, Kinos, Konzertsäle, sie sind wieder da. An uns ist es nun, das zu bejahen, was allein unsere Seele berühren kann.

Wer kennt es nicht? Der erste Tag in der Schule, wenn der Lehrer, die Lehrerin jeden Schüler einzeln aufruft und aus den Bänken mal ein schüchternes, mal ein freudiges „présent“ erklingt. Man ist wieder da, man ist zurück an alter Stelle, man ist dort, wo man hingehört, in der Schulbank, und man sagt dies auch laut und deutlich: „Da bin ich!“ Es ist ein wichtiges Ritual beim Schulanfang, denn es ist zumeist der erste verbale Kontakt zwischen Klassenlehrer und Schüler.

Natürlich hat Corona Spuren hinterlassen – Schranken, Maske – aber auch Zweifel und Ängste, und gerade vielleicht deshalb ist bei dieser Schulrentrée das schüchterne „Da bin ich“ nicht nur ein Bekenntnis zur Schule, sondern vor allem zum Leben ...