Von Rainer Holbe

Für seine Verehrer ist er der berühmteste Clown der Welt. Als „verrückter Professor“ stand er Jahrzehnte auf der Bühne, auch als „Mann an der unsichtbaren Schreibmaschine“ ist der US-Amerikaner längst ein Klassiker.



Die Liste seiner Partner ist lang: Jerry spielte an der Seite der Megastars Marlene Dietrich, Frank Sinatra und Dean Martin. Mit Fernsehshows, Bühnenauftritten und Kinofilmen hat er nicht nur mehrere Generationen von Comedy-Stars beeinflusst, sein humanitäres Engagement brachte dem Schauspieler auch eine Kandidatur für den Friedensnobelpreis ein. Der sechsfache Vater, Großvater und Urgroßvater sammelt noch immer Spendengelder für die „Muscular Dystrophy Association“, die sich der Erforschung der Muskelschwunderkrankung verschrieben hat.

Vom Spaßvogel zum Kassenmagnet

Vor 91 Jahren – am 16. März 1926 – wurde Lewis als Joseph Levitch in Newark, New Jersey, geboren. Die Eltern Rae und Danny waren mehr oder weniger erfolgreiche Unterhalter, die auf den Kleinkunstbühnen der Ostküste ihr Leben fristeten. Schon mit fünf Jahren trat der kleine Joseph an ihre Seite, sang und steppte, erzählte Witze und führte Zauberkunststücke vor. Mit 18 Jahren wurde aus Joseph der Alleinunterhalter Jerry Lewis. Bald darauf begegnete er einem ebenso unbekannten, doch recht talentierten Kollegen: Dean Martin. Aus den Freunden wurden Partner: der gut aussehende Martin in der Rolle des seriösen Charmeurs, Lewis als blödelnder Kindskopf. Ihre Sketche, Schlager und witzigen Wortspiele machten das Duo berühmt.

Das Traumpaar schickte sich an, nach den Varieté-Bühnen auch Radio, Fernsehen und Kino zu erobern. In rascher Folge drehten sie Spielfilme, nahmen Platten auf und tingelten durch die Radio-Shows. Millionen Fernsehzuschauer vergnügten sich mit „The Dean Martin & Jerry Lewis Show“. Filme wie „Artists and Models“ landeten in der Klassikerkiste: Dean gewinnt als erfolgloser Maler das Herz der Traumfrau, während Jerry in eine aberwitzige Spionagegeschichte verwickelt wird. Am Ende bekommt der „Trottel vom Dienst“ doch noch die bildhübsche Shirley MacLaine.

Getrennte Wege

Wo immer Jerry Lewis als perfekt inszenierter ewiger Kindskopf herumalberte, war Dean Martin nicht weit. Irgendwann kam es zum Krach. Der Italo-Amerikaner wusste, dass er mehr Talent besaß, als nur neben Jerry Lewis zu stehen. Als die Spannungen unerträglich wurden, beschlossen die beiden, getrennte Wege zu gehen. Danach sprachen sie kein Wort mehr miteinander. Lewis hat dieses bittere Ende einer einzigartigen Freundschaft wohl nie ganz verwunden.



Mit brillant inszenierten Komödien wie „The Bell Boy“, „Cinderfella“ und „The Nutty Professor“ nahm ihn das Publikum fortan als ernsthaften Filmemacher wahr. Misserfolge wie die Kriegssatire „Which Way To The Front?“ plagten ihn ebenso wie zahlreiche Krankheiten. Chronische Rückenprobleme nach einem Bühnenunfall sowie Diabetes und die Folgen eines Herzinfarkts behinderten ihn. Von einer schweren Lungenkrankheit hat er sich nie ganz erholt.

Im Rückblick auf sein langes Leben bedauerte es Jerry Lewis, dass er einst dem Regisseur Billy Wilder für „Some Like it Hot“ einen Korb gegeben hat. Jack Lemmon war damals eingesprungen und ist mit einem Oscar belohnt worden.

Zu den großen Rätseln der Filmgeschichte gehört eine von Jerry Lewis 1972 mitproduzierte Holocaust-Tragikomödie, die nie vollendet und von der nur Teile bisher in der von der ARD ausgestrahlten Dokumentation „Der Clown“ gezeigt wurden. In „The Day The Clown Cried“ verkörperte Lewis einen deutschen Clown, der eine Gruppe Kinder in ihren Tod begleitet.

Ein Lebenszeichen

Für Verwunderung sorgte Lewis, der sich größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, zumindest bei einem Teil seiner Landsleute, als er kürzlich Sympathien für Donald Trump äußerte. Trotzdem sei er jedoch der Meinung, dass Hillary Clinton wohl die bessere Kandidatin für das Präsidentenamt sei.