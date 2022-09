In „Only Murders in the Building“ auf Disney+ können nicht nur die alten Comedy-Haudegen Steve Martin und Martin Short glänzen.

Kultur 2 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Zapping - die Serienkritik

Ein mörderischer Spaß mit Selena Gomez

Michael JUCHMES In „Only Murders in the Building“ auf Disney+ können nicht nur die alten Comedy-Haudegen Steve Martin und Martin Short glänzen.