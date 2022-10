Als Visionär würdigt die UGDA ihren langjährigen Vorsitzenden, der sich immerfort für die Belange der Musik eingesetzt habe.

Ein Leben im Dienst der Musik

Henri Schumacher ist tot

(mt) - Am Wochenende wurde bekannt, dass der langjährige Generalsekretär und Präsident der UGDA Henri Schumacher gestorben ist. Die Union Grand-Duc Adolphe würdigte am Montag in einer Pressemitteilung die Verdienste ihres langjährigen Vorsitzenden, der auch die Mutualität und den Verwaltungsrat der UGDA-Musikschulen geleitet hat. Er war Generalsekretär von 1974 bis 1992 und Präsident des Dachverbandes der Musikgesellschaften, Chöre und Theatervereine von 1993 bis 2001.

„Sein Führungsstil war nicht jedermanns Sache, dennoch war er ein Visionär“, schreibt die UGDA. Unter seinem Vorsitz wurde die UGDA ein wichtiger Partner für Gemeinden, wodurch eine musikalische Erziehung in sämtlichen Ortschaften des Landes gewährleistet werden konnte.

