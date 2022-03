Mensch und Arbeiter im Fokus der Schau „Remixing Industrial Pasts, Constructing the Identitiy of the Minett“.

Esch 2022

Ein Jahrhundert Industriegeschichte

Schon wieder eine Ausstellung über die Minett-Industrie? Wurde bereits nicht alles erzählt, geschrieben und gezeigt? Die aktuelle Ausstellung „Remixing Industrial Pasts, Constructing the Identitiy of the Minett“ in Belval ist Teil des Programms der Europäischen Kulturhauptstadt Esch 2022 und gibt aufschlussreiche Antworten auf diesen Fragen.



Eine bessere Location hätte man sich nicht vorstellen können. Im Massenoire-Gebäude wird mit dieser Schau nicht nur an die Industrialisierung der Südregion erinnert, sondern auch vor allem an den Menschen, die u.a. hier auf Belval zum Wohlstand Luxemburgs beigetragen haben.

Identität und Transformation

Im Mittelpunkt dieser historischen Expo steht diesmal nicht nur die Industriegeschichte, sondern auch die Identität und die Transformation der südlichen Region des Landes. Von den Anfängen der Industrialisierung im 19. Jahrhundert bis hin zur Stahlkrise der 1970-Jahren. „Wir stellen keine chronologische Zeitreise vor, sondern haben uns vorgenommen, diesen Wandlungsprozess des Minetts mit einzelnen Themenbereichen zu belichten“, erklärt der Historiker Stefan Krebs. Zusammen mit seinem Kollegen Daniel Richter – beide vom Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) der Uni Luxemburg – hat er Ausstellung begleitet.

Gutland, Minett, Rote Erde: Der Name hat sich im Laufe der Jahren angepasst und entwickelt. Von der von der Landwirtschaft geprägten Landschaft über die Industrie bis hin zur Deindustrialisierung des Minetts steht die physische Transformation des Südens im Mittelpunkt.

Die Schau belichtet zahlreiche Facetten der Industrialisierung der Minett-Gegend. Foto: Guy Jallay

Unüblicher Blickwinkel

Immer wieder steht jedoch der Mensch oder besser der Arbeiter im Fokus. Des Öfteren auch in einem unüblichen Blickwinkel, weit von der offiziellen und bekannten Darstellung der Arbeiterklasse entfernt. „Remixing Industrial Pasts, Constructing the Identitiy of the Minett“ hat somit sein Hauptziel erfolgreich umsetzen können. „Für uns war es wichtig, das Leben der Menschen in ihrem vielfältigen Alltag zu belichten. Dieser Punkt war uns wichtiger als der rein wirtschaftlicher Aspekt“, so Krebs. Das Narrativ wurde diesem Wunsch, diesem Ziel angepasst“.

Die Archive von Gemeinden, vom Rümelinger Minenmuseum, vom Düdelinger Centre national de l'Audiovisuel und von Zeitungen wurden untersucht, Gespräche mit noch lebenden Zeitzeugen wurden ebenfalls geführt. Wird historisches, teilweise bekanntes Material wieder neu aufgegriffen, besteht das Risiko schnell in Klischees zu verfallen.

Stefan Krebs ist sich dessen bewusst. „Natürlich sind diese Klischees teilweise unvermeidbar. Bringen wir mit unserer Arbeit nicht auch neue Klischees ans Tageslicht? Uns war es wichtig, die Zeitdokumente, die uns zur Verfügung standen, neu zu lesen und sie mit neuen Fragestellungen zu belichten, neue Themengruppen aufzustellen. Und dabei sollte eine wissenschaftliche Relevanz unserer Aussagen stets garantiert werden können.“

Summa summarum werden dem Zuschauer fast 500 Bilddokumente, 1,5 Stunden Audiomaterial und fast eine halbe Stunde Videomaterial vorgestellt.

Die Historiker Stefan Krebs (r.) und Daniel Richter, vom Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C2DH) der Uni Luxemburg. Foto: Guy Jallay

Themeninseln und Klangglocken

Beim Betreten der Massenoire-Halle erscheint dem Besucher, nachdem er sich vorerst an das dunkle Ambiente gewöhnt hat, ein farbiges, lichtdurchflutetes und klangliches Gesamtbild.

Fünf thematische Schwerpunkte stehen zur Wahl: Landschaftsveränderungen durch die menschliche Aktivität aufgrund des Eisenerzvorkommens, Einfluss der Stahlindustrie auf die bildliche Repräsentation der Region, Problematik um die Umweltverschmutzung, Alltag der Minetter, Rolle und Bedeutung der Grenzen ...

Jeder Aspekt dieser historischen Reise wird separat in einer Art thematischer Insel behandelt. Der Besucher kann sich seinen eigenen Parcours ausdenken, also von einer Zeitepoche zur anderen wechseln, eine vorgeschriebene Route gibt es nicht. „Remixing Industrial Pasts, Constructing the Identitiy of the Minett“ beschränkt sich nicht auf eine rein wissenschaftliche Präsentation, weitere Partner wurden mit ins Boot genommen.

Mehrschichtige Lektüre

Das Tokonoma-Kollektiv aus Multimedia-Künstlern und -Designern hat einen artistischen Touch gebracht, das italienische Architektbüro 2F Architettura hat die Gegebenheiten der im Jahr 1965 in Betrieb genommenen Massenoire-Halle genauestens unter die Lupe genommen. „Wir sind Wissenschaftler, wir brauchten Partner, die mit weiteren und anderen Mitteln unsere Vorstellungen in Bildern umsetzen konnten“, unterstreicht Stefan Krebs. Das Endresultat ermöglicht eine mehrschichtige Lektüre der Geschichte. Klangglocken, Bildschirme, Wandprojektionen, Raumeinrichtungen, Objektsammlungen... geben einen pluralen Einblick in die Materie. Die Texte wurden bewusst reduziert.

Bis zum 15. Mai in der Massenoire-Halle auf Belval.

www.esch 2022.lu

