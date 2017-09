(KNA)- Seine Ballettgemälde machten ihn schon zu Lebzeiten berühmt. Doch privat stand Edgar Degas eher im Abseits. Am Pariser Künstlerleben nahm er kaum teil. Vor 100 Jahren starb der Maler erblindet und vereinsamt.

Für gewöhnlich wird er zu den Impressionisten gezählt. Doch Edgar Degas mochte diese Etikettierung nicht. Zwar pflegte er eine Zeit lang freundschaftliche Beziehungen zu Kollegen wie Eduard Manet, Claude Monet oder Auguste Renoir, ein paar Mal stellte er auch zusammen mit ihnen aus, aber dann trennten sich ihre Wege wieder. Degas war ein Einzelgänger. Und so starb er auch vereinsamt am 26. September 1917 in Paris.

Anders als die übrigen Impressionisten zog es Degas nicht mit Pinsel und Staffelei ins Freie. Er malte lieber ganz klassisch im Atelier. Vom spontanen Festhalten irgendwelcher Impressionen hielt er wenig, wie er einmal selbst bekannte: "Es hat nie eine weniger spontane Kunst gegeben als die meine. Was ich mache, ist das Resultat des Nachdenkens und des Studiums der großen Meister."

Tänzerin, ihre rechte Fußsohle betrachtend. Bronze. (Museu de Arte de São Paulo)

Photo: Carelo Milton

Als Vorlagen dienten ihm Skizzen, die er vor Ort angefertigt hatte, nicht selten auch eigene Fotografien. Die Bildkomposition aber, selbst das vielgerühmte Spiel mit Licht und Farben, entstand im geschützten Raum des Ateliers. Dennoch dominieren in Degas Werk Szenen aus dem Alltag. Er malt feine Pariser Damen bei ihrer Freizeitgestaltung: auf der Pferderennbahn, im Museum, im Theater, im Cafe. Aber er porträtiert auch Frauen am anderen Ende des sozialen Spektrums: Wäscherinnen, Büglerinnen, Prostituierte. Berühmt ist Degas vor allem für seine Ballettstudien geworden. Mehr als 200 Bilder befassen sich mit diesem Thema. Und auch hier steht der Alltag im Vordergrund. Nur wenige Bilder zeigen Ballettaufführungen.



Viel spannender erschien dem Maler der Blick hinter die Kulissen, in Garderoben und Probensäle. Und noch etwas unterschied Degas von etlichen Zeitgenossen: Sein Privatleben sorgte nicht für Aufsehen. Frauengeschichten gab es keine bei ihm, was ab und an für Spekulationen sorgte. Doch auch von intimen Kontakten zu Männern wusste niemand zu berichten. Überhaupt sind von Degas' Privatleben nur Eckdaten bekannt: Als Spross einer Adelsfamilie teils italienischer, teils US-amerikanischer Herkunft wurde er 1834 in Paris geboren.

Vier Tänzerinnen auf der Bühne, um 1885-1890. Öl auf Leinwand. (Museu de Arte de São Paulo)

(Photo:Hossaka Luiz)

Seinem Stand entsprechend besuchte er das renommierte College Louis-Le-Grand, ehe er sich auf Wunsch des Vaters dem Jurastudium zuwendete. Doch für die Juristerei war er nicht geschaffen. Er wollte Maler werden und wechselte deshalb an die Ecole des Beaux Arts. Doch wohl fühlte er sich auch dort nicht. Lieber kopierte er in Pariser Museen alte Meister.

Nach einem Jahr verließ er die Kunsthochschule, um sich künftig autodidaktisch weiterzubilden. Ganz klassischer Bildungsbürger reiste er nach Italien, um sich im Land der Künste Inspirationen zu holen. Zurück in Paris versuchte er sich an der Königsdisziplin, der Historienmalerei. Doch Erfolg war ihm damit nicht beschieden. Und hier nun kommen doch die Impressionisten ins Spiel. Von ihnen angeregt, wandte sich Degas von der großen Form ab und dem Pariser Alltagsleben zu - mit dem bekannten Ergebnis.



Tänzerin in Ruhestellung, um 1882/1885, Bronze, (h. 45,5 c) Edgar Degas, Von der Heydt Museum Wuppertal.

(Photo: Carelo Milton)

Auch wenn Degas heute vor allem für seine Pastellgemälde berühmt ist - er war in vielen Stilen zu Hause: Er zeichnete und malte in Öl, er experimentierte mit verschiedenen Formen der Druckgrafik und schuf - was erst nach seinem Tod bekannt wurde - eine Vielzahl von Skulpturen. Zumal in seinen letzten Lebensjahren, als sein Augenlicht immer schwächer wurde, bot ihm die Plastik die Möglichkeit, dennoch weiterhin künstlerisch tätig zu sein. Berühmt ist Degas auch für seine innovative Bildkomposition. Im Gegensatz zur klassischen Lehre, rückte er die zentralen Figuren seiner Gemälde gerade nicht in deren Zentrum.



Manche Figuren werden durch den Bildrand regelrecht abgeschnitten, was den Werken eine besondere Spannung verleiht. Hier kann Degas auch als Wegbereiter der Moderne gelten - auch wenn er sich selbst so gerne auf die alten Meister berief.