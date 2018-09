Ein Hauch von Luxus

Coupé aus dem Jahre 1918 findet im Diekircher Automobilmuseum einen edlen „Parkplatz“.

Es ist 100 Jahre alt und thront stolz im Ausstellungsraum des Automobilmuseums in Diekirch. Auch wenn die gesamte Historie der Luxuskarosse heute nicht bekannt ist, sorgt das Coupé von Delaunay-Belleville in der ehemaligen Wagner-Werkstatt für Aufmerksamkeit.

Heute ist der Name Delaunay-Belleville vielleicht nur noch begeisterten Autoliebhabern bekannt: In der Anfangsphase stellten die beiden Brüder Pierre und Robert Delaunay-Belleville in Saint-Denis zunächst noch Lokomotiven und Heizkessel her, ab 1904 wurden Autos gebaut. Das erste Modell der französischen Edelmarke wurde auf dem Paris Autosalon präsentiert. Später standen 4-, 16- und 24-Zylinder-Fahrzeuge zum Verkauf.

