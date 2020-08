Ein enormer Hingucker in der Minette-Region

Alain Welter illustriert auf den Kühltürmen des Arcelor-Mittal-Werkes in Differdingen die Geschichte der Minetteregion.

Auf seinem aktuellen Arbeitsplatz entwickelt Streetart-Künstler Alain Welter ein besonderes Gespür für die Industrie, die den Süden geprägt und den Wohlstand des Landes begründet hat: Er arbeitet an sechs Tagen die Woche an den fünf Kühltürmen des Stahlkonzerns Arcelor-Mittal und ist somit mitten im Geschehen im Werk. Seit dem 2. Juli verbringt er täglich acht bis zehn Stunden auf einem Baugerüst, das sich um die wuchtigen Türme, von denen zwei noch in Betrieb sind, windet.

„Dieses Projekt ist in allen Hinsichten eine Herausforderung für mich“, sagt der aus Kahler stammende Künstler ...