Große Helden, kleine Monster und normale Alltagsheroen: Contern feiert an diesem Wochenende zum 26. Mal das „Festival international de la bande dessiné“.

Kultur 12

Ein Dorf voller Comic-Helden

Große Helden, kleine Monster und normale Alltagsheroen: Contern feiert an diesem Wochenende zum 26. Mal das „Festival international de la bande dessiné“.

Vom großen Marvel-Superhelden, der sich in jedem Comicband wieder aufmacht, die Welt zu retten bis zum liebenswerten Tollpatsch von Nebenan, der in einer Bildergeschichte im Eigenverlag erscheint und sich seine Fangemeinschaft erst noch erkämpfen muss: Beim „Festival international de la bande dessiné“ in Contern gab es an diesem Wochenende wieder BDs unterschiedlichster Stile und Inhalte zu entdecken.

12 Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Ehrenpäsident des diesjährigen Comic-Festivals sowie Zeichner des Themenplakates: Pascal Bresson. Foto: Alain Piron Viele angereisten Fans und Comic-Sammler kamen auch dieses Jahr voll auf ihre Kosten und ergatterten so manche Raritäten. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Sehr beeindruckt waren diese drei Bewunderinnen von Olivier Berlions neustem Werk (l.). Foto: Alain Piron Einmal im Auto von Gaston Lagaffe sitzen... Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Signierstunde bei Künstler Olivier Berlion (l.). Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Fabrice Salamone und Gattin Céline Dupire haben sich auf den Kauf sowie Verkauf von Comics aller Art spezialisiert. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron

Zahlreiche Fans und knapp 60 Zeichner und Autoren aus aller Welt waren gekommen, um gemeinsam ihrer Lust an den mal bunten, mal schwarz-weißen Kunstwerken aus Figuren und Schrift zu frönen.

Aus Sandweiler zu den Simpsons Trickfilmanimatorin und Illustratorin Tanja Majerus hat es zu den großen Studios in Los Angeles geschafft und schon manch bekannte Figur bewegt.

Bei der Gelegenheit konnten Fans ihre Lieblingscomicmacher treffen, während die Szene sich untereinander austauschte.



Das Festival fand in der 26. Auflage statt.