Ein Comic nimmt die Festung Luxemburg ein

Fiktionen bemächtigen sich historischer Ereignisse und werden in Sprechblasen zu einem wertvollen Comic-Buch

Das Comic hat die Überbleibsel der Festung Luxemburg neu entdeckt und ist mit Tusche, Tinte und Pinsel in die engen Stadtgassen entlang der hohen Ringmauern eingetaucht. „Fortific(a)tions“ heißt ein neues Luxemburger Comic-Album, das derzeit in allen Buchhandlungen vorliegt und das Resultat einer Kollektivarbeit von sechs Zeichnern und drei Szenaristen ist, die mit diesem Werk nicht nur auf ihre Kunst aufmerksam machen möchten, sondern vor allem auch ihre Präsenz in Luxemburg untermauern wollen.