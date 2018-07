Vor 20 Jahren erschien der erste Harry-Potter-Band auf Deutsch.

Ein Buch verzaubert die Welt

Am 28. Juli 1998, erschien der erste Band über den Zauberschüler in deutscher Übersetzung.

Heute könnten sich Millionen Leser weltweit ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen: Am 28. Juni 1998, heute vor 20 Jahren, hatte Harry Potter seinen ersten Auftritt im deutschsprachigen Bücherregal. Dies knapp ein Jahr, nachdem die inzwischen über 107 Millionen Mal verkaufte Erstausgabe von „Harry Potter and the Philosopher’s Stone“ in einer Auflage von nur 500 Exemplaren beim britischen Bloomsbury Publishing erschienen war. Doch wie sehr hat der Junge mit der Narbe auf der Stirn, dem Schriftstellerin Joanne K. Rowling sechs weitere Bände widmete, das Leben seiner Leser wirklich verzaubert – oder auch nicht: Die Kulturredakteure des „Luxemburger Wort“ erinnern sich.



Buch oder Film: der ewige Streit

Zusammen mit unseren Kindern, acht und zehn Jahre alt, haben meine Frau und ich die drei ersten Harry-Potter-Bände am Abendtisch gelesen – wir haben die Bücher regelrecht verschlungen. Unsere Enttäuschung aber war groß, als der Sohnemann eines Tages nach Hause stürmte und rief: „Wir haben beim Schulausflug im Bus den ersten Harry-Potter-Film geschaut, und morgen werden wir uns die zweite Folge in der Schule ansehen.“ Was sagt man als Eltern dazu? Gar nichts! Man schüttelt den Kopf und staunt: Das also soll moderner Schulunterricht sein? Das soll Kinder zum Lesen ermuntern? Natürlich kann der Film mit Effekten berauschen – die Fantasie des Zuschauers bleibt aber weitgehend auf der Strecke: Vorgegartes statt Selbstgekochtes.



Bill Nighy, Emma Watson, Rupert Grint und Daniel Radcliffe in dem ersten Teil von "Harry Porter The Deathly Hallows". Foto: AP Photo/Warner Bros. Pictures, Jaap Buitendijk

Beim Abendbrot gab es immer wieder Diskussionen: Welches Tier wäre dein Patronus? In welches Haus würde dich der sprechende Hut schicken? Was denkst du von Professor Severus Snape? Ein sehr intensiver Moment für meine Kinder war übrigens die Episode, in der Harry Potter in den Spiegel des Begehrens schaut. Der Spiegel zeigt dem Betrachter, was dieser sich am meisten wünscht – Harry sieht sich zusammen mit seinen Eltern, die er nie gekannt hat. Meine Kinder haben bei der Lektüre oft mit dem Waisenkind Harry mitgefühlt – sie sind Adoptivkinder. Ob mein Sohn aber im Schulbus vor der Glotze genauso von der Spiegel-Szene berührt war wie beim Lesen, das mag ich bezweifeln. mt

Realitätscheck

Es sind natürlich die Süßigkeiten, die es mir angetan haben. Wenn schon die Zaubersprüche und Flüche einer Überprüfung in der Wirklichkeit nicht standhalten, so enttäuschen die „Bertie Bott’s every flavor beans“ keinesfalls. Das Durchprobieren der leckeren bis ekligen Geschmacksrichtungen verspricht stundenlangen Spaß. Zimt, Marshmallow, Banane, oder doch Popel, Dreck oder Ohrenschmalz? Anders als in den Büchern, wo es wirklich dem Zufall unterliegt, ob man die Bohne genießen kann oder besser ausspuckt, gibt es in der realen Welt ein Menü der einzelnen Geschmacksrichtungen auf der Verpackung. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Nicht dass man am Ende doch – nachdem man einer nichts ahnenden Person freundlich die Packung farbenfroher Naschereien unter die Nase gehalten hat – auf den „Obliviate“- Zauberspruch angewiesen ist, der ihre Erinnerung an das abscheuliche Geschmackserlebnis wieder löschen soll. mim

Wortknobeleien

„,Cauldron‘, was ist denn das nun wieder?“, hallte es mir durch den Kopf. Dass es irgendein zur Zauberei notwendiger Gebrauchsgegenstand ist, den der junge Harry auf seiner Shopping-Tour durch die Diagon Alley in Begleitung seines Freundes, dem Halbriesen Hagrid, erwerben soll, ergibt sich aus dem Gesamtzusammenhang. Aber was bedeutet der Begriff genau? Ich blättere im auf dem Nachttisch liegenden Wörterbuch nach. Ach klar, Mensch, „ein Kochkessel“ – war irgendwie auch logisch. In den ersten Tagen meines Harry-Potter-Experiments war das schon nicht so einfach.

Jason Isaacs (l.) und Tom Felton in den Rollen von Lucius und Draco Malfoy. Foto: AP Photo/Warner Bros. Pictures, Jaap Buitendijk

Damals war schon der zweite englischsprachige Teilband nach dem deutschsprachigen Reihenstart erschienen und es sollte die erste Buchreihe sein, die ich auf Englisch lese – das hatte ich mir in den Semesterferien fest vorgenommen, um gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Dank der Englischkenntnisse schon schneller über die neuen Entwicklungen im Potter-Universum Bescheid zu wissen und anderseits mein eingerostetes Schulenglisch aufzufrischen. Und wenn das ja auch für jugendliche Leser geschrieben ist, so dachte ich mir, wird das doch wohl machbar sein. Was sollte ich mich täuschen – es war niederschmetternd, nicht nur am Englischen an sich, sondern auch an dem Spezialvokabular der magischen Welt von Joanne K. Rowling zu verzweifeln. Und doch bereue ich heute keine einzige Stunde mühsamer Wortknobeleien. dco

Flucht aus der Nutzlosigkeit

„Hier, lies das mal: das wird dir gefallen!“, meint mein bester Freund. Wie bitte, ich soll ein Kinderbuch lesen – und es soll mir noch gefallen? Gesagt ... und nicht getan: Stattdessen räume ich das Buch – auf Zehenspitzen und „en double file“ – in das obere Regal mit den englischen Werken ein, wo das Geschenk noch eine ganze Zeit lang schlummert.

Bis es eines schönen Sonntagmorgens das Einräumen eines anderen Wälzers neben sich als Fluchtmöglichkeit aus der zwangsauferlegten Nutzlosigkeit ergreift – und zu Boden fällt. „Mr. and Mrs. Dursley, of number four, Privet Drive, were proud to say that they were perfectly normal, thank you very much. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious, because they just didn't hold with such nonsense“ steht da auf der aufgeschlagenen Seite. Mein Blick gleitet über die ersten Sätze und plötzlich ist er, wie durch einen stummen Zauberspruch, gefesselt – ich will wissen, was es mit diesem Nonsens auf sich hat.



Dobby die Hauselfe wurde in der Originalversion der Filme von dem britischen Schauspieler Toby Jones gesprochen. Foto: AP Photo/Warner Bros. Pictures, Jaap Buitendijk

Eine erste gemeinsame Nacht voller Leidenschaft und großer Gefühle – seitdem sind Harry und ich in einer festen Beziehung, der die Zeit nichts anhaben kann. Schließlich haben wir gemeinsam so manches Abenteuer erlebt, zusammen gebangt und uns gefreut. Zum Glück kennen uns unsere richtigen Freunde meist besser, als wir uns manchmal selbst. vac

Auf frischer Tat ertappt

Mit Harry Potter aufzuwachsen, bedeutet notfalls mit der Taschenlampe unter der Bettdecke zu verharren und zu verheimlichen, dass man trotz Schule bis in die frühen Morgenstunden hinein an den Seiten klebt und vor Spannung ganze Absätze überspringt, weil die Augen den Buchstaben nicht schnell genug folgen können. An einen dieser vielen Momente kann ich mich erinnern, als ob es gestern gewesen wäre – mein inneres Kind fiebert heute noch aufgeregt mit.

Es geschah bei meiner Lektüre von „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“. Herrlich sind nicht nur Lee Jordans Kommentare zu den Quidditch-Spielen oder die zahlreichen Dialoge, in denen Hermine und Ron sich wegen Krätze und Krummbein streiten – im letzte Drittel des Bandes, in dem der große, schwarze Hund sich in der heulenden Hütte in den vom Zaubereiministerium gesuchten Sirius Black verwandelt und Ron und Harry ihm ausgeliefert scheinen, hat mein damals 11-jähriges Ich den Atem angehalten.

Die Spannung war kaum zu ertragen. Es war genau halb drei nachts, als mein Vater zufällig aufgewacht ist und bei mir noch Licht gesehen und mich beim Nichtschlafen ertappt hat. Natürlich konnte er den Notstand meines nächtlichen Treibens nicht begreifen – wie auch, er war ja schließlich ein stinknormaler Muggel. Ich habe dann kurzer Hand beschlossen, brav das Licht zu löschen und abzuwarten – kaum hörte ich Ansätze regelmäßiger Schnarchlaute, sagte ich „Lumus“, das Licht ging wieder an und weiter ging die Reise. Außergewöhnliche Umstände erfordern eben außergewöhnliche Maßnahmen. SR

Trop c'est trop

Tout a commencé il y a très longtemps. La sortie du tout premier «Harry Potter» était un événement planétaire. On avait tous lu le livre en attendant la sortie en salle. Daniel Radcliffe et sa bande allaient enfin mettre en images ce que l'on avait imaginé tout au long de la lecture. L'expérience était unique, toutes générations confondues. Sont ensuite venus les épisodes suivants... la magie de la première expérience n'a plus eu lieu. Pour ne pas refaire tomber le soufflet médiatique et surtout commercial, la grosse artillerie a été sortie. Un choix compréhensible et de bon aloi, mais discutable. Même si de nombreux ados ont dévoré les aventures du jeune magicien – découvrant ainsi sans le vouloir les joies de la lecture – chaque chose doit avoir une fin en temps utile. Pour éviter de se répéter, de faire prolonger le plaisir avec artifices mais sans ce petit grain de folie bien nécessaire pour continuer de faire rêver toute une génération, en quête d'idoles. thi

Es erinnerten sich: Vesna Andonovic (vac), Daniel Conrad (dco), Sarah Rock (SR), Thierry Hick (thi), Mireille Meyer (mim) und Marc Thill (mt).