Edles aus der Tiefe: Das Naturmusée öffnet seine Schatzkammer

Edel- und Halbedelsteine , ihre Entstehung, ihre Bedeutung - eine neue Sonderausstellung im naturhistorischen Museum. Absolut sehenswert!

Exklusiv für Abonnenten Edel- und Halbedelsteine , ihre Entstehung, ihre Bedeutung - eine neue Sonderausstellung im naturhistorischen Museum. Absolut sehenswert!

Steine aus der Dunkelheit, die im Licht ihre Geheimnisse offenbaren. "From Dark to Light" so heißt die neue Sonderausstellung im naturhistorischen Museum. Sesam öffne dich!

Auf arabisch müsste man rufen „Iftah Ya Simsim“ und auf deutsch „Sesam, öffne dich!“ Die Schatzkammer des Ali Baba und seiner 40 Räuber öffnet sich zur Zeit dem Besucher des „Naturmusée“ im Stadtgrund. Aber es könnte auch die Schatzkammer des Aladin oder noch vielmehr das Bergwerk der sieben Zwerge sein. Das Museum zeigt, welche Schätze die Erde in ihrem Bauch mitführt, bunt leuchtende Steine, Kristalle und Quarze, die in tausend Lichtern strahlen und in allen erdenklichen Farben glänzen: Rubine, Amethyste, Zitrine, Saphire, Smaragde, Opale, Diamanten ...