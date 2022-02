La pièce «Fracassés» de Kae Tempest est mise en scène par Aude-Laurence Biver.

Le TOL aux Capucins

Ecouter une jeunesse en perdition

Danny, Charlotte et Ted, sont trois potes d’environ 25 ans. Ils vivent dans un quartier peu favorisé de Londres. Aujourd’hui, il pleurent toujours leur ami Tony, disparu dix ans plus tôt... et représenté sur scène par un énorme arbre.



Avec sa première pièce de théâtre «Wasted» («Fracassés»), Kae Tempest dépeint une jeunesse fracassée, prise entre la drogue et le désespoir de toute une génération. Ecrite en 2013, la pièce garde aujourd’hui plus que jamais son actualité.

25 ans, un âge difficile

Aude-Laurence Biver, qui met en scène actuellement «Fracassés» au Théâtre des Capucins – qui invite le Théâtre Ouvert Luxembourg dans le cadre du cycle «Partages de plateaux» – insiste: «25 ans c’est pour beaucoup un âge difficile. Au-delà de la soif de découvertes, c’est la peur des responsabilités d’adultes qui arrive. Une période marquée par des questionnements, un manque de confiance en l’avenir et un optimisme dégradé. Avec la crise que nous vivons aujourd’hui, cette fracture sociologique s’est encore amplifiée. Le manque de sociabilité et l’isolement créent des inégalités, qui ne peuvent être ignorées».

L’auteur britannique Kae Tempest, née dans la banlieue de Londres – elle connaît donc les quartiers qu’elle dépeint – et qui revendique désormais son statut de personne non-binaire, est une figure de proue du «spoken word». L’artiste, également musicienne, s’est de plus distinguée avec des romans et pièces de théâtre, à l’image de «Wasted».

Aude-Laurence Biver s’est longuement informeé et documentée avant de travailler sa mise en scène du texte de Kae Tempest. Photo: Bohumil Kostohryz

Malgré le thème abordé, noir et oppressant, cette pièce ne sombre pas dans un défaitisme irrévocable. Aude-Laurence Biver explique: «Quelques scènes sont réellement dures et brutales. Certes. Et pourtant l’espoir subsiste, la lumière existe dans ce texte. Surtout dans les parties du chœur».

«On peut rien changer»

Un exemple. Deux: «Maintenant on va changer!» Un: Je suis sûr qu’on peut changer quelque chose» Trois: «On peut rien changer» ... Trois: «Le changement appelle ceux qui croient en lui.» Deux: Ceux qui croient en lui ne disent rien». Exprimées en version slam, ces paroles percutent, claquent. Les rôles de Danny, Charlotte et Ted s’effacent, s’anonymisent, sont remplacés par des chiffres, Un, Deux, Trois, «comme pour encore mieux souligner la pensée de l’auteur», note Aude-Laurence Biver, pour qui ces passages entrecalés entre les scènes, en plus de bousculer le spectateur, sont autant de moments de respirations bienvenues.

Pour son travail de mise en scène, Aude-Laurence Biver, pour s’emparer du sujet, s’est dans un premier temps informée et documentée auprès de nombreux spécialistes. Parmi ses contacts, figure par exemple le médecin addictologue Carlos Paulos, qui lui a précisé les différences entre les drogues dures et récréatives – ces dernières sont consommées par les trois jeunes de la pièce. La psychologue Kim Diederich a apporté son regard, tandis que le chorégraphe Gianfranco Celestino et le rappeur David Galassi ont apporté leurs expériences pour les scènes dansées, la rave party ou les passages slamés. Cette volonté de connaître son sujet est pour la metteure en scène un moyen d’éliminer «le risque de sonner faux», et d’éviter les clichés.

Rire, malgré tout. Photo: Bohumil Kostohryz

L’action reste à Londres

Une autre question s’est imposée dès le départ. Fallait-il transposer l’action dans une quelconque banlieue française ou un quartier de Luxembourg-Ville? «Même si la thématique de la pièce est universelle et transposable à d’autres lieux, j’ai décidé de maintenir l’action à Londres, l’ancrage local est important. Je ne voulais pas adapter le texte de Kae Tempest à la sauce française, voire luxembourgeoise», insiste l’artiste franco-luxembourgeoise.

Aude-Laurence Biver a cependant fait le choix de présenter la pièce de l'auteur britannique dans une traduction française de Gabriel Dufay et Oona Spengler. Quelques «chœurs» resteront dans la langue originale. «L’anglais est plus fort que le français pour un tel exercice.»

Les trois rôles principaux ont été confiés à Nina Hazote Maggipinto, Charles Segard-Noiclère, et Benjamin Zana, tous jeunes trentenaires et français. «Trouver au Grand-Duché des acteurs de cet âge et parfaitement francophone n’est pas facile», commente la metteure en scène, bien consciente que les parties choeurs en anglais pourraient poser quelques problèmes d’accents trop prononcées. Les trois acteurs, qui ne se connaissaient pas au préalable, se sont dans un premier temps pliés à l’exercice de d’improvisation pour «explorer avec leurs propres vécus leurs personnages».

L'arbre symbolise l'ami disparu. Photo: Bohumil Kostohryz

Pour les jeunes

Les décors, les costumes, l’éclairage et finalement la mise en scène de «Fracassés», outre la volonté de ne pas transgresser les propos de Kae Tempest, se veulent réalistes. «Je voulais quelque chose avant tout sincère et sensible, pas forcément marqué par un réalisme scénographique. La pièce s’adresse particulièrement aux jeunes, mais je veux aussi qu’elle rappelle aux spectateurs plus âgés les sensations de leurs 25 ans», espère la metteur en scène.

Danny, Charlotte et Ted sont trois jeunes d’aujourd’hui. Habitants d’un quartier peu reluisant de la capitale britannique, ils ne sont pas engagés politiquement, «ils n’appartiennent pas à la classe ouvrière, chère à Ken Loach. Ils sont davantage le symbole d’une classe moyenne qui va mal», note Aude- Laurence Biver, qui avec son travail répond à une envie de militer et de s’engager pour «apporter ma façon de voir certaines choses. Il y a tellement de sujets à aborder, sur lesquels il faut réfléchir. Je ne fais de politique, j’ai d’autres mots pour m’exprimer.» En plus d’être actrice et comédienne, l’artiste veut aussi poursuivre dans la voie de la mise en scène pour s’exprimer.

En période de crise

Et ce même en période de crise sanitaire, où la menace est permanente, la défection d’un acteur est toujours possible. Aude-Laurence Biver sait de quoi elle parle: en ce début de semaine, donc à quatre jours de la première, elle a retrouvé sa troupe au Théâtre des Capucins après une période d’isolation d’une dizaine de jours suite à une nouvelle infection due à la Covid. «Oui, les temps sont dures. Il faut continuer de faire, de remonter sur scène», explique-t-elle tout en regrettant qu’un jeune élève d’un lycée du pays, après avoir déjà participé à de nombreuses répétitions, est désormais interdit de théâtre, parce qu’il ne répond pas aux règles sanitaires en place.

