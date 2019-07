Echterlive: Ein Auftakt nach Maß

Am Donnerstagabend fand in Echternach die Premiere von Echterlive statt. Pünktlich zum Festivalbeginn zogen die Wolken von Dannen und ermöglichten den neu strukturierten Festspielen einen Auftakt nach Maß.

(ham) - Mit einem erstklassigen Aufgebot aus der nationalen Musikszene wurde am Donnerstagabend das neue Echternacher Festival, Echterlive, aus der Taufe gehoben. Serge Tonnar und seiner Band Legotrip war es vorbehalten, zusammen mit der Echternacher Harmonie Municipale und dem Lyzeumschor die Festspiele in ihrem neuen Gewand einzuläuten. Es folgten die Luxemburger Sprechgesangskünstler von De Läb, die in Echternach exklusiv mit ihrem "Orchästra" angetreten waren.

Tatsächlich waren die über die Grenzen hinaus bekannten Echternacher Festspiele 2018 erstmals ausgesetzt worden, da sich das Konzept auf lange Sicht nicht mehr als tragbar erwiesen hatte ...