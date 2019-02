„Echterlive“: Alles wird neu

Die langjährige Festivaltradition in der Abteistadt soll neu belebt und ausgerichtet werden.

Nach einem Sabbatjahr gehen die Echternacher Festspiele wieder an den Start. Alles wird neu: Name, Mannschaft, Programm, Angebot, Spielstätte, Dauer und Logo. Alle Hoffnung steckt in „Echterlive“.



„Echternach darf sein Festival auf keinen Fall aufgeben ...