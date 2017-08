(las/müs) - Bei Luxemburg größten Kostenlos-und-Draußen-Festival Luxemburgs spielt das Wetter eine große Rolle. Doch die Regenschauern hielten die Fans am Freitagabend nicht vom Feiern ab.

Musikalisch ist das e-Lake-Festival traditionell streng eingeteilt. So gab es am Freitag Rock, Pop und Hip Hop auf die Ohren. Samstag ist DJ-Tag und am Sonntag klingt das Festival aus mit Reggae und Musik der 1970er bis 90er Jahre aus.