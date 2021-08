Nach dem Steampunk-Fest vergangene Woche war die Musik mit dem e-lake Festival Trumpf in der Abteistadt.

Kultur 7

e-lake Festival

Echternach in Feierlaune

Thierry HICK Am Wochenende war die Musik in der Abteidstadt Trumpf.

Wegen der Corona-Krise konnten die Konzerte nicht wie gewohnt am Echternacher See stattfinden. Mit dem Abteihof des Lyzeums wurde aber eine Ersatz-Lösung gefunden, so dass, die Fans von verschiedensten Acts und Genres voll auf ihre Kosten kamen.



Hier die besten Bilder des Festivalwochenendes, eingefangen von unserer Fotografin Caroline Martin.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: Caroline Martin

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin Foto: Caroline Martin

Auch wenn das Publikum im Hof auf 500 Zuschauer begrenzt war, sorgten die Künstler auf der Bühne für reichlich Stimmung und vor allem Spaß. Mit dabei waren dieses Jahr De Läb, Tuys, All Reitz Reserved, Waztoo, Oke, Iceleak und viele andere.

Am Sonntag rundet ein Charity-Event für die Hochwasseropfer das Programm ab. Frei und ganz ohne Voranmeldung konnten sich die Besucher des Festivals an diesem Wochenende gegen Corona impfen lassen. Der Impfbus macht vor dem Eingangsbereichs des Festivals Station.

Nebenbei konnte man sich gegen Corona impfen lassen. Foto: Caroline Martin





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.