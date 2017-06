(m.r.) - Das E-Lake Festival findet dieses Jahr vom 11. bis zum 13. August in Echternach am See statt. Im März hatten die Veranstalter bereits die ersten Headliner vorgestellt - heute wurde das Programm für des Festivals veröffentlicht. Neben bekannten Luxemburger Bands wie De Läb und District 7 sind viele internationale Künstler in Echternach zu Gast. So auch der deutsche Rapper Eko Fresh, der am ersten Festivaltag auftritt. In Echternach wird er exklusiv sein neues Album "König von Deutschland" vorstellen.

Ein weiteres Highlight ist die schwedische Rockband Royal Republic. Während ihrer Welttournee macht die Gruppe einen Halt am Echternacher See und präsentiert am Freitag ihr aktuelles Album "Weekend man".



Elektro- und Dancemusik



Wie gewohnt steht der zweite Festivaltag ganz im Namen der elektronischen Musik. Als Highlight des Tages gilt der Auftritt des DJs Sander Van Doorn. Der Niederländer zählt zu den einflussreichsten Dance-DJs weltweit.

Der dritte Tag beginnt dann mit entspannteren Reggea-Tönen des Plemm Plemm Soundsystem und endet mit der "Flying Dutchman Party". Dort sorgen die DJs des bekannten Beauforter Clubs für einen gebührenden Abschluss des Festivals.

Insgesamt treten mehr als 40 Acts auf den zwei Bühnen in Echternach auf. Der Eintritt ist auch dieses Jahr umsonst. Den Besuchern werden zudem ein gesichertes Camp-Areal und Shuttle-Busse zur Verfügung gestellt.



