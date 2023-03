Das 26. Zeltik Festial beginnt am Donnerstag in der Düdelinger Pfarrkirche mit Carlos Núñez und Laurent Felten - Flöte und Orgel.

Kulturtipp des Tages

Düdelingen fest in Hand der Kelten

Fans von vergnügter Atmosphäre, lebhaftem Tanz und keltischer Musik kommen auch 2023 auf ihre Kosten. Über drei Tage wird vom 9. bis 11. März 2023 beim 26. Zeltik Festival gefeiert, gesungen und gute Laune verbreitet.



Wie es die Tradition verlangt, wird das Festival am Vorabend, am Donnerstag, den 9. März 2023 um 20.15 Uhr, mit dem keltischen Aufakt in der Sankt-Martin Kirche in Düdelingen zelebriert. Und das in einer erneuten Zusammenarbeit zwischen Carlos Núñez (Flöte und galicischer Dudelsack) und Laurent Felten (Orgel).

Die weiteren Konzerte finden am Freitag, 10. und Samstag, 11. März 2023, im Kulturzentrum opderschmelz statt. Wer danach noch nicht genug hat, ist an beiden Tagen herzlich zur Afterparty in d’Kantin op Neischmelz eingeladen.



Ein Tagesticket im Vorverkauf kostet 25 Euro. Abendkasse: 30 Euro. Das Festivalticket für die drei Tage kostet 35 Euro. Abendkasse: 40 Euro.

Auf dem Programm: The Magpies, The Zeltik Session Band, Skipinnish, Sharon Shannon, The Celtic Social Club, Carlos Nuñez, Brian Brody und Authentica.





