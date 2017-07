(vac) - Sie tragen den Namen einer Klinik, sind ferne Verwandten der Toten Hosen und ihre Musik geht runter, wie das schwarze Gold der grünen Insel. Und die Devise der Dropkick Murphys lautet: Mitgrölen ausdrücklich erwünscht! So auch am Mittwochabend in der Rockhal. Die Fans machten mit und feierten die Band aus Boston für ihre Mischung aus Irish Folk und Punk. Erfrischend wie ein Guiness.



Hier die schönsten Bilder von unserem Fotografen Claude Piscitelli: