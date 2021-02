Drehstart: Vicky Krieps gibt "Sissi" ein neues Gesicht

Eine Internationale Großproduktion um Kaiserin Elisabeth mit der Luxemburger Schauspielerin in der Hauptrolle geht in Richtung Dreh.

Romy Schneider verschaffte einst die Darstellung der Kaiserin Elisabeth von Österreich, genannt „Sisi“ (oder auch in den Filmen „Sissi“), Weltruhm. Wird das auch für Vicky Krieps gelten?

Zusammen mit der Regisseurin und Drehbuchautorin Marie Kreutzer, die unter anderem im Hauptwettbewerb bei der Berlinale 2019 mit ihrem Businessfrauenporträt „Der Boden unter den Füßen“ auffiel, will Krieps mit dem Film „Corsage“ einen neuen Blick auf die historische Figur werfen, so Bernard Michaux von der Luxemburger Samsa Film, die als Koproduzent mit an Bord des europäischen Projekts ist ...