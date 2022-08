Drehbuchautor Felix Huby im Alter von 83 Jahren gestorben

Foto: imago/Sabeth Stickforth via Reuters

Eberhard Hungebühler, alias Felix Huby, Autor und Drehbuchschreiber von zahlreichen Tatort Sendungen, in seinem Büro am 16. November 2010. Bildnummer 55061501 Date 16 11 2010 Copyright Imago Sabeth Stickforth 16 11 2010 Berlin Zehlendorf Eberhard Hungebühler alias Felix Huby Author and Screenwriter from numerous Crime scene Broadcasts in his Office Culture Celebrities Shooting xo0x Kbdig 2020 horizontal Highlight No Use Switzerland. No Use Germany. No Use Japan. No Use Austria