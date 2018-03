Band um John Rech feiert 20. Bühnenjubiläum in der Erzmine in Rümelingen - ein sehr spezielles Musikevent.

Dream Catcher goes underground

Ein Urgestein der Luxemburger Musik feiert in der roten Erde: In Rümelingen spielt wieder die Musik in der Erzmine.

(mt) Die Mine ist ein außergewöhnlicher Ort für ein Konzert und das passt zu der Band, die ein sehr eigenartiges und vielfältiges Kulturprojekt ist und an diesem Wochenende ihr 20. Bühnenjubiläum in dem Bergstollen in Rümelingen feiert: Dream Catcher, das Soloprojekt von John Rech, goes underground. Ein erstes Konzert fand am Freitag statt, zwei weitere folgen an diesem Samstag um 20 Uhr (ausverkauft) und am Sonntag um 17 Uhr.

Die Fans bekommen dabei Bergarbeiterhelm und werden mit der Minenbahn in den Bergstollen hineingefahren – 800 Meter weit. Drinnen ist es recht kühl. Die Quecksilbersäule steht bei acht Grad plus. Heiß wird es trotzdem, nicht nur da warme Getränke und Suppen gereicht werden, auch, da John Rech (Gesang) und seine Musiker Christoph Brill (Gitarre), Wolfgang Wehner (Violine), Eric Falchero (Klavier, Akkordeon und Gesang), Claude Zeimes (Bass) und Rainer Dettling (Schlagzeug) die Fans so richtig einheizen. Von der Akustik her ist es zudem ein besonderes Klangerlebnis.



John Rech über Träume im Bergstollen

Zum Jubiläumskonzert hat die Band auch Coverversionen von einigen T42-Songs einstudiert: „Marie-Anne“, „Kitty“ oder „She dances“. Im Sommer erscheint eine CD vom Livemitschnitt.

In der Erzmine des Minenmuseums in Rümelingen, 25 Euro, booking@dreamcatcher.lu