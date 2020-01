Nach Zusammenbruch auf der Bühne der Philharmonie: Dirigent Robert Ziegler auf dem Weg der Besserung

Dramatischer Zwischenfall mit Happy End

Vesna ANDONOVIC Nach Zusammenbruch auf der Bühne der Philharmonie: Dirigent Robert Ziegler auf dem Weg der Besserung

Die gute Nachricht gleich vorab: Robert Ziegler geht es gut. Der in den Vereinigten Staaten geborene und in Großbritannien lebende Dirigent, der am Samstagabend mitten in einer Vorführung auf der Bühne der Philharmonie zusammengebrochen war, teilte dies am Sonntag um 13 Uhr selbst per Facebook-Post mit: „All is well after my turn with the xlnt @LuxPhilharmonie. Sadly just had some issues with Adrenalin and lack of dinner. The good thing about conducting is that there’s ALWAYS a Doctor in the House. Or 3, in this case. Thanks for all of your attention. No heart issues. Just fainting. Now I know what vasovagal syncope is – Otherwise known as concerto for face plant and orchestra.“ – „Alles ist gut nach meinem Konzert mit der hervorragenden @LuxPhilharmonie. Hatte leider etwas Probleme mit Adrenalin und einem Mangel an Abendessen. Das Gute am Dirigieren ist, dass IMMER ein Arzt im Haus ist. Oder 3, wie in diesem Fall. Danke für all Ihre Aufmerksamkeit. Keine Herzprobleme. Nur eine Ohnmacht. Nun weiß ich auch, was eine vasovagale Synkope ist – auch bekannt als Konzert für einen Gesichtsklatscher und Orchester“, zeigte er sich bereits scherzhaft bei seinem persönlichen Dank am Sonntagnachmittag.



Bereits zuvor hatte der Musiker per Twitter mitgeteilt, dass es ihm besser gehe:



@LuxPhilharmonie All is well. just had some issues with Adrenalin and lack of dinner. No heart problems.The good thing about conducting orchestras is that there’s ALWAYS a Doctor in the House. Or 3, in this case. Thanks for all of your attention. @NLebrecht @southbankcentre @BFI — Robert Ziegler (@ziegler360) 12 January 2020

Erste Hilfe aus dem Publikum

Knapp eine halbe Stunde nachdem er am Pult das Cine-Concert von Martin Scorseses „Taxi Driver“ aus dem Jahr 1976 am Samstagabend begonnen hatte, brach der Dirigent im großen Auditoriums zusammen.



Geistesgegenwärtig sprang sofort ein Arzt, der als Zuschauer im Saal anwesend war, auf die Bühne, gefolgt von Philharmoniemitarbeitern, um erste Hilfe zu leisten, bevor Ziegler kurz darauf von den herbeigerufenen Sanitätern betreut und ins diensttuende Krankenhaus gebracht wurde.

Robert Ziegler, der bereits mehrmals in der Londoner Royal Albert Hall auftrat, gilt als Experte für Ciné-Konzerte. Foto: Robert Ziegler Website

Um deren Arbeit nicht zu behindern wurde das Publikum des ausverkauften Konzertes derweil gebeten, das Auditorium zu verlassen. „Was auch sehr diszipliniert und ruhig verlief“, erklärt Tiffany Saska, Pressesprecherin der Konzerthauses, die ebenfalls aus Zuschauerin anwesend war.



Ob das Konzert nachgeholt, eine Ersatzveranstaltung angeboten oder die erworbenen Tickets zurückerstattet werden, entscheiden die Verantwortlichen der Philharmonie in den nächsten Tagen.



„Das Wichtigste ist, dass es gute Nachrichten sind, die uns aus dem Krankenhaus erreichen, und es Robert Ziegler wieder besser geht“, so Saska am Sonntagnachmittag.