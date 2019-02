Zwei Standorte und Schulden wie noch nie: Die documenta hat 2017 die Kunstwelt gespalten. Die Kuratierung der nächsten Ausgabe übernimmt nun ein Kollektiv aus Indonesien. Aber der Job bleibt hart.

Kultur 3 2 Min.

documenta steht nach der Krise vor dem Risiko

Bei der nächsten documenta 15 im Jahr 2022 tritt das indonesische Künstlerkollektiv "ruangrupa“ als Kuratorenteam an. Unter seiner Leitung sollen Kolonialismus, Kapitalismus und patriarchalischen Strukturen ihr Fett weg bekommen. Die Erwartung ist nach der umstrittenen Ausgabe 2017 hoch.

Von Christian Saehrendt - Seit über 60 Jahren findet die documenta in Kassel statt und lockt alle fünf Jahre Hunderttausende von Kunsttouristen in die westdeutsche Provinz. Jede documenta wird von einem anderen Chefkurator, wird einem anderen Leitungsteam verantwortet, jede documenta unterscheidet sich von ihren Vorgänger-Ausstellungen.

Sie reagiert auf Kritik, korrigiert Übertreibungen und Fehlentwicklungen, spürt neuen Trends im globalen Kunstbetrieb nach.

documenta 14: Kunst wird zum Politikum Nach fünf Jahren Planung ist es wieder soweit: die nordhessische Stadt Kassel steht im documenta-Fieber. Mit der 14. Ausgabe, unter der Leitung von Adam Szymczyk, wird Kunst zum Politikum.

Die wechselnde Führung hat bisher verhindert, dass sich Routine und Filz, Seilschaften und institutionelle Verkrustungen bilden konnten.

Doch 2017 schien die Erfolgsstory am Ende zu sein.



Nach der Krise kommt das Kollektiv

Die größenwahnsinnige Verdoppelung der Ausstellung auf zwei Standorte in Kassel und Athen brachte die documenta GmbH an den Rand des Zusammenbruchs.





Erstmals übernimmt nun ein Kollektiv von Künstlern, Kuratoren und Journalisten das Kommando in Kassel. Farid Rakun und Ade Darmawan stellten sich als Sprecher der indonesischen Gruppe „ruangrupa“ in Kassel vor.

Farid Rakun und Ade Darmawan kündigten an, eine „global ausgerichtete, kooperative und interdisziplinäre Kulturplattform“ zu schaffen, wobei Kassel als Schwerpunktstandort dienen soll.



Chefkurator ist ein harter Job

Im Mittelpunkt ihres Ansatzes stehen Bildung, internationale Vernetzung, kommunales Engagement. Thematisch dominieren soll die Auseinandersetzung mit „Kolonialismus, Kapitalismus und patriarchalischen Strukturen“.

Das Reich der Sinne: der Geschmack Wie vermitteln Künstler die Sinneserfahrung „Schmecken“, ohne den eigentlichen Eindruck darstellen zu können? Eine kulturelle Spurensuche.

Die documenta-Chefkuratoren müssen nicht nur leistungsstarke und kommunikative Organisatoren sein, sondern auch Philosophen und Gegenwartsdiagnostiker. Nervenstärke und Kritik-Resistenz gehören genauso zu den Schlüsselqualifikationen.



Und einen gewissen Unterhaltungswert inklusive Sympathiebonus sollten sie auch noch haben, denn sie werden zum Gesicht, werden zur Gallionsfigur einer komplexen, überbordenden und unübersichtlichen Schau.

Die Endauswahl potenzieller documenta-Leiter findet unter konspirativen Bedingungen statt, die Kandidaten wohnen unter Pseudonym in verschiedenen Hotels, der Tagungsort wird geheimgehalten. Schließlich ist die Leitung einer documenta für Kuratoren eine Karrierestation, die nicht mehr zu übertreffen ist.



Kollektive Führung birgt auch ein Risiko

Der Versuch der documenta, es diesmal mit einer kollektiven Führung zu versuchen, ist riskant, aber zu begrüßen. Zumal die Kasseler Weltausstellung damit einen wichtigen außereuropäischen Impuls erhält.

Indonesien ist ein großes muslimisches Land mit einer jungen, schnell wachsenden Bevölkerung die Lebensrealität eines großen Teils der Menschheit wird sich in der nächsten documenta besser spiegeln können.

Doch birgt der Neubeginn auch Probleme. Wird eine zehnköpfige Gruppe effektive künstlerische und kuratorische Entscheidungen treffen können, und dies unter Zeitdruck, unter Beachtung von Budgetgrenzen und Sachzwängen aller Art?

Und dennoch ist der riskante Neustart richtig, um einer Erstarrung der Ausstellung entgegenzuwirken. Wer wagt, gewinnt!

documenta 14: Die Welt von Athen aus neu entdecken Welche Rolle spielt Kunst noch in einem System, das aus Produktion und Konsum besteht? Die documenta 14 will ihre Besucher dazu anregen, es herauszufinden. Am Samstag wurde sie in Athen eröffnet

Zur Findungskommission, die die Leitung der documenta 15 bestimmte, gehörten Ute Meta Bauer, Gründungsdirektorin des Centre for Contemporary Art Singapur, Charles Esche, Direktor des Van Abbemuseum, Eindhoven, Amar Kanwar, indischer Dokumentarfilmer und Künstler, Frances Morris, Direktorin der Tate Modern, Gabi Ngcobo, Kuratorin der 10. Berlin Biennale 2018, Elvira Dyangani Ose, Kuratorin Creative Time in New York, Jochen Volz, Direktor der Pinacoteca do Estado in Sao Paulo und Philippe Pirotte, Rektor der Frankfurter Städelschule und langjähriger Direktor der Berner Kunsthalle.