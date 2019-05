Feiertauglicher Pop-Punk trifft die Zufriedenheit von Carpe Diem: Die Band District 7 stellt mit „A Beautiful Day to Die“ ihr Debütalbum vor. Die Release-Party steigt am Samstag in den Rotondes.

District 7 stellt Debütalbum in den Rotondes vor

Sophia SCHÜLKE District 7 stehen seit 2012 auf der Bühne, an diesem Samstag stellen sie nun ihr Debütalbum „A Beautiful Day to Die“ vor. Die Release-Party steigt am Samstag in den Rotondes. Sänger und Gitarrist Julien Binda spricht im Interview über ein klareres Bandkonzept und Songs, die Partyexzesse und Zufriedenheit thematisieren.

Farbige Smokings, weniger Punkrock und radiotauglichere Songs: District 7 legen ihr erstes Album vor - nach zwei EPs und unter anderem zwei Singles mit dem Londoner Produzenten Brett Shaw, der bereits mit Florence and the Machine gearbeitet hat. Am Samstag präsentiert die Band die Platte mit „A Beautiful Day to Die“ im Klub der Rotondes. Sänger und Gitarrist Julien Binda über ein klareres Bandkonzept und Songs, die Partyexzesse und Zufriedenheit thematisieren.



Julien Binda, 2012 wurde District 7 als Schülerband gegründet, 2016 wurde die Band dann professioneller – wie würden Sie die Veränderung beschreiben?

Wir haben in London und Portugal Songs aufgenommen, weil wir über die Grenzen gehen, etwas erleben und mit neuen Leuten zusammenarbeiten wollten. Das Konzept wird jetzt erst klar, nachdem wir zeigen wollten, dass wir Ambitionen haben und dass wir uns von anderen Schülerbands abheben können. Mit dem neuen Album und der Tour sind wir noch stärker in diese Richtung gegangen.

Sind die farbigen Smokings, die die Band in den neuen Clips trägt, Teil des neuen Konzepts?

Eigentlich kommt die Idee von Vasco Ramos, unserem Produzenten in Portugal. Mitte August produzierten wir einen Song, plötzlich drückte er auf Pause, drehte sich um und sagte: „Jungs, an euch könnte ich mir farbige Smokings gut vorstellen.“ Wir haben das in den ersten Videos ausprobiert. Und während unserer ersten Live-Testphase auf unserer kleinen Europatour im März hat das Publikum unsere Kostüme direkt gefeiert. Von Auftritt zu Auftritt fühlten wir uns wohler darin und mittlerweile sind sie Teil unserer Show.

Die Songs des neuen Albums klingen poppiger und klarer – war mehr Pop tatsächlich das Ziel?

Ja und nein. Ich wollte immer mehr in die Popschiene, aber für die Band war das nicht immer so klar. Unseren Drummer zog es teils eher zurück in die Punk- und Rockszene, aber unser Produzent prägt uns und hat Visionen, wie wir sein könnten und wie unsere Musik klingen könnte. Er hat uns schon für die zweite EP „A Place We Used to Call Home“ poppige Einflüsse vorgeschlagen und jetzt auch mehr Geradlinigkeit reingebracht, die ja für ein Popalbum auch charakteristisch ist.

Da es unterschiedliche Meinungen gab: Sind alle mit stärkeren Pop-Einflüssen einverstanden?

Ja, ganz klar. Hat man selbst am Anfang andere Vorstellungen, ist es komisch, wenn ein ganz anderer Gedanke einfließt; so wie die Smokings, an die wir gar nicht gedacht hatten. Mittlerweile sind wir überzeugt von dem, was wir machen. Unser Produzent hat einen Gedanken geäußert, der dann bei uns gekeimt hat und durch Monate der Arbeit und der Entwicklung des Konzepts in uns aufgegangen ist.

Im Clip zu „Cross My Heart“ spielen mehrere junge Künstler aus der Luxemburger Szene mit, Karma Catena wird sogar im Text angesprochen – wie kam es dazu?

Wir kannten uns vorher nicht, der Song ist schon seit fast zwei Jahren fertig. Ich habe über das Karma an sich gesungen, als wir Karma Catena dann für einen Kurzauftritt angefragt haben, war sie gleich dabei. Wir wollten das Video mit den anderen Künstlern machen, um uns in der Szene gegenseitig zu unterstützen.

In „Cross My Heart“ geht es weinselig zu, ist es ein Partylied?

Ja. Mit dem Album setze ich mich mit dem Studentenleben auseinander. Einerseits geht es darum, den Tag zu nutzen, andererseits um Gedanken an Attentate und das Alleinsein. „Cross My Heart“ thematisiert ein Partyleben voller Exzesse, aus dem man nicht mehr herauskommt. Die Platte dreht sich ums Jungsein generell, um gute und schlechte Momente, um das Herausfinden aus Exzessen und Gedanken an die Zukunft.

Wie sollen sich die Bandtexte entwickeln? Einige Songs haben auch recht allgemeine Verse.

Will man ein poppiges Produkt, ist man beim Text durch die Melodie begrenzt. Das ist mir beim Schreiben von „Gone“ aufgefallen. Wir haben anfangs die Akkorde auf dem Klavier gespielt und dabei sind mir sofort diese Sätze und diese Melodie eingefallen. Wenn man dann den Text verändern will, merkt man, dass das auch nicht das Wahre ist, weil man zwanghaft versucht, etwas umzuschreiben.

„A Beautiful Day to Die“ ist der Song mit dem persönlichsten Text. Ich habe ihn vergangenes Jahr geschrieben. An einem schönen Samstagnachmittag war ich mit meiner Freundin auf der Düsseldorfer Rhein-Uferpromenade spazieren, wo viele Menschen die Sonne genossen. Ich dachte mir, wenn ein Amokläufer hier mit dem Auto ein Attentat verüben würde, gäbe es wieder ein schreckliches Massaker. Später am Tag sah ich Nachrichten über die Amokfahrt in Münster, die gerade stattgefunden hatte. Da kam mir der Gedanke für „A Beautiful Day to Die“: Es ist ein wunderschöner Tag und plötzlich stirbt man. Man weiß nie, wann es zu Ende ist.

Ist dieser düstere Titel „A Beautiful Day to Die“ bewusst als Name für das Album gewählt?

Ich habe eher den wunderschönen Tag im Kopf. Die Gedanken, die ich beim Schreiben hatte, kreisen um Zufriedenheit mit dem Moment und mit dem, was man alles hat; und um das Nichtbeklagen, wenn es zu Ende sein soll. Als wir nach einem Titel für das Album gesucht haben, war schnell klar, dass er „A Beautiful Day to Die“ lauten sollte, ohne es mit etwas Düsteren zu verbinden.

Release Party von District 7 am Samstag, ab 20 Uhr, in den Rotondes. Karten (12 oder 15 Euro, inklusive CD) unter www.rotondes.lu