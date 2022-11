Die Preisüberreichung mit Laudatio und Konzert findet am 24. November in Mamer statt.

Prix Mameranus

Diesjährige Preisträger sind Emma Santini und Yanis Grisó

Der „Prix Mameranus 2022“ der Stiftung zur Förderung junger Künstler in Luxemburg geht an zwei junge talentierte Streicher, die Bratschistin Emma Santini und den Violinisten Yanis Grisó. Geehrt werden die beiden am kommenden 24. November um 19 Uhr im Mamer Schloss. Dabei werden sie auch ihr Können unter Beweis stellen: Yanis Grisó wird Werke von Johann Sebastian Bach und Eugène Ysaye spielen, Emma Santini derweil eine Suite von Bach und eine Sonate von Paul Hindemith.

In Begleitung des Sinfonieorchesters des hauptstädtischen Konservatoriums, aus dem die Laureaten hervorgegangen sind, werden sie zum Abschluss auch noch die Sinfonia concertante für Violine und Viola in Es-Dur KV 364 von Wolfgang Amadeus Mozart geben. Das Orchester wird unter der Leitung von Marc Meyers stehen.

Renouveau der Streicher in Luxemburg

Der „Prix Mameranus“ geht aus dem früheren „IKB-Preis“ hervor, der erstmals 1990 vergeben wurde und vom damaligen Geschäftsführer der IKB-Bank in Luxemburg, Alfons Schmid, ins Leben gerufen wurde. Er ist auch heute noch Präsident des Stiftungsrates.

Der Preis zeichnet junge Künstler aus, die noch keine 30 Jahre alt sind. Sie kommen aus unterschiedlichen Kunstsparten, von Literatur, Schauspiel, Tanz, Musik über Architektur und Film bis Gesank, Grafik und Design. 2022 ist wiedermal die Musik an der Reihe. „Ein Gradmesser für die Auswahl der Musiksparte waren die Jugendorchester, in der es erfreulicherweise ein Renouveau der Streicher gibt“, sagte gestern Marco Battistella, Mitglied des Stiftungsrates.



Die 14 Kandidaten, die in die engere Wahl kamen, haben einiges vorweisen müssen. Dabei seien am Ende vor allem aber die eingereichten Videos und Mitschnitte von Aufführungen ausschlaggebend gewesen, wie Fernand Weides, Vizepräsident der Stiftung, betonte.

Yanis Grisó hat die Violinklasse des russischen Virtuosen Boris Belkin in Maastricht besucht. Emma Santini hat derweil in ihrer Ausbildung den Sprung in die USA gewagt und an der renommierten Julliard School in New York studiert, an der auch Francesco Tristano Schlimé war. Grisó und Santini sind beide im Jahr 2003 geboren.

Die Zeit der Pandemie hat die „Stiftung zur Förderung junger Künstler in Luxemburg“ genutzt, um ihre Statuten zu überarbeiten. Dabei habe man sich auf den Namen „Prix Mameranus“ geeinigt. Nicolas Mameranus war „e Mamer Jong“, sagte Joseph Salentiny vom Stiftungsrat. Geboren im Jahr 1500 als Nikolaus Wagner (vielleicht auch Wagener, man weiß es nicht), sah er sich stets der Kultur verpflichtet, war Chronist und Poet, bereiste Europa und sogar Afrika, war am Hof des Kaisers Karl V. und wurde von diesem 1555 als „Poeta laureatus“ ausgezeichnet. Den Namen „Mameranus“ legte er sich zu und nutzte ihn beim Zeichnen seiner Texte, und unter diesem Namen hat man ihn bis heute in Erinnerung.









