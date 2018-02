Ein Abbild der Realität: Die neue Kinowoche wird die Zuschauer mit sich reißen, denn Filme wie "Stronger" oder "The 15:17 to Paris" sind auf wahre Geschichten basiert und gehen somit unter Haut.

Diese Woche neu im Kino

Rosa Clemente Ein Abbild der Realität: Die neue Kinowoche wird die Zuschauer mit sich reißen, denn Filme wie "Stronger" oder "The 15:17 to Paris" sind auf wahre Geschichten basiert und gehen somit unter Haut.

Die neue Kinowoche hat es in sich. Sie wird die Zuschauer mit sich reißen, denn Filme wie "Stronger" oder "The 15:17 to Paris" sind auf wahre Geschichten basiert und gehen somit unter Haut. Auch das Drama "I, Tonya" verläuft nach diesem Prinzip; hier werden sportbegeisterte Kinobesucher ebenfalls gut bedient.







I, Tonya

Biopic, Drama, Sportfilm (USA 2017). Regie: Craig Gillespie. Mit Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson, Caitlin Carver. Drehbuch: Steven Rogers. Kamera: Nicolas Karakatsanis. Musik: Peter Nashel. 119 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Tonya Harding will es als Eiskunstläuferin bis ganz nach oben schaffen. Bei den Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele in Lillehammer im Jahr 1994 erkennt sie jedoch frühzeitig, dass sie es schon in den USA mit ernstzunehmender Konkurrenz auf dem Eis zu tun hat. Insbesondere die talentierte Nancy Kerrigan ist ihr beim US-Meisterschafts-Training ein Dorn im Auge. Damit sie nicht am Wettbewerb teilnehmen kann, lässt Tonya ihren Ehemann Jeff Gillooly ein paar Attentäter anheuern, die ihre Rivalin aus dem Weg räumen sollen.





Les Aventures de Spirou et Fantasio

Film d’Aventure, Comédie (F 2018). Réalisation: Alexandre Coffre. Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia, Géraldine Nakache. 89 minutes. (Officiellement à partir de 6)

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac… et accessoirement le reste du monde !





Den of Thieves

Actionfilm, Gangsterfilm, Thriller (USA 2018). Regie: Christian Gudegast. Mit Gerard Butler, Curtis "50 Cent" Jackson, O'Shea Jackson Jr., Pablo Schreiber. 140 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Ein verbissener Polizist will den Einbrecherkönig von Los Angeles und seine Männer hinter Schloss und Riegel bringen. Dazu erpresst er ihren Fluchtfahrer und erzwingt Hinweise, um sie beim nächsten Bankraub auf frischer Tat zu verhaften. Beide Seiten wissen jedoch, dass sie beobachtet werden, was das Duell zu einer fintenreichen Angelegenheit macht.





Stronger

Biopic, Drama (USA 2017). Regie: David Gordon Green. Mit Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Clancy Brown. 116 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Im April 2013 wird der Marathon in Boston von einem Bombenattentat erschüttert, welches drei Menschen das Leben kostet und mehr als 260 Verletzte fordert. Einer von ihnen ist Jeff Bauman, der in Folge seiner schweren Verletzungen beide Beine verliert. Jeff wartet am Ziel auf seine Freundin, die als Athletin an dem Lauf teilnimmt, als die erste Bombe gezündet wird. Als er nach der lebensrettenden Operation erwacht, notiert er, unfähig zu sprechen, eine wichtige Botschaft: Jeff hat den Täter gesehen und würde ihn wiedererkennen. Doch sein Weg der Genesung ist ein langer, bei dem er nicht nur in die Rolle des Helden gedrängt wird, sondern auch seinen Lebensmut wiederfinden muss.





Wendy 2 – Freundschaft für immer

Abenteuerfilm, Jugendfilm (D 2018). Regie: Hanno Olderdissen. Mit Jule Hermann, Jasmin Gerat, Benjamin Sadler, Maren Kroymann. 97 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)

Um den Reiterhof ihrer Großmutter vor dem finanziellen Ruin zu retten, will eine Heranwachsende an einem hochdotierten Springturnier teilnehmen, braucht dafür aber ein geeignetes Pferd. Ihr eigenes Reitpferd, ein alter Zirkusgaul, kommt dafür nicht Betracht. Als jedoch ein traumatisierter Tunierpferd auf den Hof kommt, wittert das Mädchen eine Chance.





The 15:17 to Paris

Thriller, Drama (USA 2018). Regie: Clint Eastwood. Mit Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Spencer Stone, Jenna Fischer. 94 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Im August 2015 hat der Hochgeschwindigkeitszug, der von Amsterdam nach Paris unterwegs ist, gerade die Grenze von Belgien nach Frankreich überquert, als ein Unbekannter beginnt, Schüsse auf die Passagiere abzugeben, die im Zug unterwegs sind. An Bord befinden sich allerdings auch drei US-amerikanische Soldaten - Anthony Sadler, Alek Skarlatos und Spencer Stone - die versuchen, den terroristischen Akt zu stoppen. Alle drei haben seit ihrer Kindheit einiges durchmachen müssen, um ihren Platz in der Welt zu finden - was ihnen jetzt zugutekommt, denn mutig stellen sie sich dem Attentäter entgegen.