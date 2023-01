Neues Jahr, neue Woche, Neues für die große Leinwand. Die aktuellen Produktionen laden zu einem gemütlichen Kinobesuch ein - und das Wetter allemal.

D’Woch am Kino

Diese vier Filme setzen den Startschuss für 2023

Nora SCHLOESSER Neues Jahr, neue Woche, Neues für die große Leinwand. Die aktuellen Produktionen laden zu einem gemütlichen Kinobesuch ein - und das Wetter allemal.

Noch ist die Winterpause in Luxemburg nicht vorbei - das macht sich auch im kulturellen Geschehen hierzulande bemerkbar. Wieso also nicht die Ruhe noch etwas genießen und einen Ausflug ins Kino planen? Immerhin gibt es dort diese Woche so einiges zum Lachen.

„The Banshees of Inisherin“

Etwas skurril, doch scherzhaft präsentiert sich Martin McDonaghs Tragikomödie „The Banshees of Inisherin“. In dem vierten Kinofilm des irischen Regisseurs und Drehbuchautors dreht sich alles um die (ehemalige) Freundschaft zweier Männer. Wir schreiben das Jahr 1923: Pádraic Súilleabháin, prominent besetzt mit Colin Farell, lebt auf der kleinen irischen Insel Inisherin, wo er seine Nachmittage damit verbringt, seinen besten Freund Colm Doherty bei ihm Zuhause abzuholen und dann den Tag gemeinsam bei ein paar Pints in einem Pub ausklingen zu lassen. Doch dieses Mal öffnet Colm die Tür nicht. Es stellt sich raus, dass er nichts mehr mit Pádraic zu tun haben möchte. Das lässt dieser allerdings nicht so einfach auf sich sitzen ...

„Cet été là“

Zum Lachen lädt aber nicht nur Martin McDonaghs neueste Produktion ein, sondern auch Eric Lartigaus Dramödie „Cet été là“. Dreh- und Angelpunkt der französisch-belgischen Produktion ist die Familie. Damit bleibt der französische Filmemacher, der ebenfalls für „La Famille Bélier“ und „#JeSuisLà“ Regie geführt hat, in seinem gewohnten Themenbereich. Dieses Mal geht es um Dune und Mathilde. Dune und ihre Eltern verbringen die Ferien jedes Jahr in ihrem Haus im Département Les Landes, Frankreich. Hier lebt auch Mathilde, eine sehr gute Freundin von Dune. Doch dieses Jahr reisen Dune und ihre Familie nicht in den Südwesten Frankreichs. Eine Art Coming-of-Age-Geschichte mit dramatischer Note.

„Tirailleurs“

Mathieu Vadepied, der unter anderem für „Intouchables“ (2011) die Kameraführung übernahm, meldet sich als Regisseur mit einem historischen Kriegsdrama zurück. In der Hauptrolle: Omar Sy, den man mittlerweile vor allem aus der französischen Fernsehserie „Lupin“ kennt. Die französisch-senegalesische Produktion „Tirailleurs“ spielt im Jahr 1917, also während des Ersten Weltkriegs und basiert auf der Geschichte der senegalesischen Schützen dieser Zeit. Bakary Diallo bewirbt sich bei der französischen Armee, um dort an der Seite seines 17-jährigen Sohnes Thierno, der zwangsrekrutiert wurde, zu kämpfen. Der Film wurde bei den 75. Filmfestspielen in Cannes in der Sektion „Un certain regard“ gezeigt.

„Was man von hier aus sehen kann“

Ein Mädchen wächst bei seiner Großmutter im Westerwald auf. Als diese eines Nachts von einem Okapi träumt, ändert sich das Leben für beide. Selbst als junge Frau trägt sie die Last der Vergangenheit noch mit sich. „Was man von hier aus sehen kann“ präsentiert sich als eine warmherzige Komödie mit Luna Wedler und basiert auf dem Spiegel-Beststeller von Mariana Leky.

