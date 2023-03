Die „ErwuesseBildung“ hat den Fotografen Jan Schwarz eingeladen: In der Schau „City Life“ taucht man in die Straßenzüge Japans ein.

Diese Street-Art zeigt Japans kulturelle Facetten

Die „ErwuesseBildung“ hat den Fotografen Jan Schwarz eingeladen: In der Schau „City Life“ taucht man in die Straßenzüge Japans ein.

(nap) - Der Luxemburger Jan Schwarz hatte schon immer eine Leidenschaft für Fotografie. So entschied er sich, seine Passion zum Beruf zu machen; offenbar mit Erfolg: Mit einer Ausstellung würdigt ihn die „ErwuesseBildung“. In den Räumen des Weiterbildungszentrums zeigt er Street-Photography und führt die Betrachtenden auf eine Rundreise durch die großen Metropolen Japans.

Plötzlich mitten im Stadtleben: Dank Jan Schwarz’ Fotografien kommt man dem Alltag der Japaner näher. Foto: Jan Schwarz

Der Fotograf kommt dabei den Bewohnerinnen und Bewohner Tokyos, Kyotos und Osakas in ihrem Alltag sehr nahe. „Mal wirken sie in sich gekehrt, mal irgendwie beschäftigt, doch durch das Objektiv immer auf eine Art eingefangen, die sie in ihrem bloßen Sein vorstellt“, schreibt die „Erwuessebildung“ in ihrer Einführung in die Schau.

„Die Fotografien sind nicht gestellt, das Zentrale bleiben Fragmente, reelle Momente des Lebens, die es erlauben, eine ganz individuelle Geschichte zu erzählen. Dass die Bilder Zeugnis ablegen, verstärkt sich durch die besondere Komposition, die Jan Schwarz wählt: Das Auge des Fotografen findet eine natürliche Umrahmung, die das Geschehen eingrenzt. Symbolisiert das die Grenzen unserer Sichtweisen? Das persönliche Narrativ, nach dem wir unser Leben richten?“, fügen die Veranstalter hinzu.



Die Bilder erzählten dabei ganz individuelle Geschichten, die sich die Betrachtenden aus ihren Eindrücken selbst gestalten können. Auch wenn die Ästhetik der Bilder „rau und introvertiert“ sei, spiegelten sie doch den Facettenreichtum von Japans Kultur wider. Eins hat Jan Schwarz dabei besonders fasziniert: „die strenge Disziplin wie auch Demut und bedachte Pflege des gesellschaftlichen Zusammenseins“.

Abtauchen in den Alltag: Jan Schwanz fotografierte 2019 in Japans Metropolen. Foto: Jan Schwarz

Die Schau ist noch bis zum 14. April jeweils von Montag bis Freitag (von 13 bis 18.30 Uhr) in der hauptstädtischen 5, Avenue Marie-Thérèse zu sehen. Der Eintritt ist frei. Am 29. März führt der Fotograf um 15.30 Uhr selbst durch die Ausstellung.

