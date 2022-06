Wenn der US-Milliardär auf seinem Blog Buch-Empfehlungen veröffentlicht, stoßen diese weltweit auf großes Interesse.

Kultur 2 Min.

Buch-Tipps

Diese fünf Bücher empfielt Bill Gates für den Sommer

Dustin MERTES Wenn der US-Milliardär auf seinem Blog Buch-Empfehlungen veröffentlicht, stoßen diese weltweit auf großes Interesse.

Der US-Milliardär und Microsoft-Gründer hat auf seinem Gates Notes-Blog Lese-Empfehlung für den anstehenden Sommer veröffentlicht. Der 66-Jährige warnt seine Leser, dass die Werke nicht unbedingt der klassische „Strand-Lesestoff“ seien und sich mit schweren Themen wie Geschlechtergleichheit, politischer Polarisierung, dem Klimawandel und der „harten Wahrheit, dass das Leben nie den Weg geht, den man als junger Mensch geplant hat“.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

The Power

Deutsche Fassung: Die Gabe, von Naomi Alderman

Das Science-Fiction-Buch wurde Gates laut eigener Aussage von seiner Tochter Jennifer empfohlen. In dem Werk von 2016 geht es um ein Szenario, in welchem Frauen die Gabe erlernen, tödliche Elektro-Schocks durch ihre Hände abzugeben. Damit wird das vermeintlich schwache zum dominanten Geschlecht auf dem Planeten. „Als ich 'The Power' las, habe ich ein deutlich stärkeres Gefühl für den Missbrauch und die Ungerechtigkeit entwickelt, welche Frauen heute erfahren“, so Gates.



Why We're Polarized

Deutsche Fassung: Der tiefe Graben: Die Geschichte der gespaltenen Staaten von Amerika, von Ezra Klein

„Wenn man verstehen will, was in der Politik in den USA gerade passiert, sollte man sich dieses Buch zu Gemüte führen“, wirbt Gates. In dem Werk untersucht Autor Ezra Klein die politische Spaltung in den USA aus einer psychologischen Perspektive und den Einfluss, den Gruppierungen auf individuelle Entscheidungen und das eigene Weltbild haben.



The Lincoln Highway: A Novel

Auch auf Deutsch erschienen, von Amor Towles

Amor Towles ist kein Unbekannter für die Leser von Gates' Leseempfehlungen. Bereits 2019 empfahl der Milliardär „A Gentleman in Moscow“ von Towles auf seiner Sommer-Liste und legt nun mit „The Lincoln Highway“ nach. Diesmal folgt der Roman zwei Brüdern quer durchs Land, wobei die Reise alles andere als geplant verläuft. Gates schätzt besonders die Wendungen in der Reise der Charaktere, die ähnlich unvorhersehbar verlaufen wie das eigene Leben.



The Ministry for the Future

Deutscher Titel: Das Ministerium für die Zukunft, von Kim Stanley Robinson

Bill Gates beschreibt das Science-Fiction-Werk über eine globale Organisation, die in naher Zukunft versucht, den Klimawandel wieder unter Kontrolle zu bringen, als Buch mit zahlreichen „faszinierenden Ideen“. Besonders lobt er, dass die Wissenschaft hinter dem Klimawandel in dem Werk nicht vernachlässigt werde.



How the World Really Works: The Science Behind How We Got Here and Where We're Going

Nicht auf Deutsch erschienen, von Vaclac Smil

„Ein weiteres Meisterwerk von einem meiner Lieblings-Autoren“, kommentiert Gates kurz und knapp. 2017 verglich er seine Vorfreude auf neue Bücher von Vaclac Smil mit der Star Wars-Fangemeinde vor einem neuen „Krieg der Sterne“-Film. Das neueste Werk liefere einen kurzen, aber gründlichen Überblick über viele „der grundlegenden Kräfte, die das menschliche Leben bestimmen“, so Gates.







Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.