D’Woch am Kino

Sexueller Missbrauch, ein Horror-Dinner und Pinocchio

Nora SCHLOESSER Das sind nur einige der Themen, die diese Woche auf der großen Leinwand zu sehen sind.

Das Schmuddelwetter da draußen schreit gerade zu nach einem Filmabend mit Popcorn. Wieso also nicht ins Kino gehen? Immerhin präsentieren sich die Neuerscheinungen der Woche mit packenden und abwechslungsreichen Plots.

„Guillermo del Toro’s Pinocchio“

Die Geschichte des Holzjungen wird neu erzählt. Der Tischler Gepetto erschafft im Italien der 1930er-Jahren den hölzernen Jungen namens Pinocchio, der auf wundersame Weise zum Leben erwacht. Leider entwickelt sich Pinocchio nicht, wie erwartet …

„She Said“

Basierend auf dem Erfolgsbuch „#MeToo. Von der ersten Enthüllung zur globalen Bewegung“ von Jodi Kantor und Megan Twohey greift das US-amerikanische Drama „She Said“ den Weinstein-Skandal auf. Zwei „New York Times“-Journalistinnen haben sich zum Ziel genommen, die sexuellen Missbrauchsvermutungen gegenüber dem Filmproduzenten Harvey Weinstein zu beweisen.

„Boy from Heaven“

Ein politischer Thriller, der sich an der islamischen Al-Azhar-Universität in Kairo abspielt. Als der Scheich der Azhar plötzlich stirbt, gerät der Student Adam in einen Machtkampf zwischen religiösen und politischen Eliten.

„Eo“

Das italienisch-polnische Drama „Eo“, ein Roadmovie, ist eine Neuinterpretation von Robert Bressons Filmdrama „Au hasard Balthazar“ (1966). Wie das Rad der Fortuna ist auch das Leben des Esels namens Balthazar eine Achterbahnfahrt zwischen Glück und Unglück. Ein Lebensweg mit schönen und weniger positiven Begegnungen – gesehen durch die melancholischen Augen von Balthazar.

„The Menu“

Wenn der Besuch eines Feinschmecker-Restaurants zu einem Horrortrip wird: In „The Menu“ hat sich der Koch für seine Gäste auf einer Insel ein ganz besonderes Abendmahl überlegt. Hier werden Steaks blutig serviert.

„Strange World“

Die Walt Disney Animation Studios legen mal wieder mit einem neuen Spielfilm nach. In „Strange World“ nimmt die Forscher-Familie Clades ihre letzte Expedition auf sich. Leider wird das Abenteuer von ihren persönlichen Differenzen überschattet.

„Bones and All“

Ein romantisches Horror-Drama, in dem die junge Maren auf der Suche nach ihrer Mutter dem gewaltbereiten Lee über den Weg läuft. Eine verhängnisvolle Amour fou nimmt ihren Lauf. „Bones and All“ wurde beim diesjährigen Filmfestival unter anderem mit dem Silbernen Löwen für die beste Regie (Luca Guadagnino) ausgezeichnet.

